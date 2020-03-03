Пройдет «прямая телефонная линия» и выездной прием граждан

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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5 марта, с 10.00 до 12.00, состоится «прямая телефонная линия» с заместителем начальника управления — начальником отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Сергеем Ивановичем Емельянчиком по вопросам переселения безработных граждан и членов их семей на новое место жительства и работы в другой местности. Телефон «прямой линии» — 5-91-60.

10 марта председатель суда Несвижского района Олег Викторович Логачёв проведет выездной прием граждан в УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» по адресу: г. Несвиж, ул. Чкалова, д. 8, каб. № 18. Время проведения приема — с 15.30 до 16.30. Предварительная запись осуществляется по телефону 2-04-88.