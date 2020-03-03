Ради лайков: в Гомеле парень ехал на роликах, держась за привязанную к авто веревку

Источник материала: Газета Авангард

Гомеле парень ехал на роликах, держась за привязанную к авто веревку">





В Гомеле нашли и оштрафовали экстремала-«хоккеиста», проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА .

29 февраля в интернете появилось видео, где молодой человек в хоккейной форме и на роликовых коньках двигался по улице Советской, держась за веревку, привязанную к автомобилю. Сотрудники ГАИ в тот же день установили личности парня и водителя.

«Любитель острых ощущений, 21-летний житель областного центра, решил таким опасным способом собрать побольше лайков в интернете. Как выяснилось, за рулем «БМВ» была его 51-летняя мать», — сообщила пресс-секретарь.

За нарушение ПДД оба привлечены к административной ответственности.