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Ради лайков: в Гомеле парень ехал на роликах, держась за привязанную к авто веревку

03.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Гомеле парень ехал на роликах, держась за привязанную к авто веревку">

Ради лайков: в Гомеле парень ехал на роликах, держась за привязанную к авто веревку

В Гомеле нашли и оштрафовали экстремала-«хоккеиста», проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

29 февраля в интернете появилось видео, где молодой человек в хоккейной форме и на роликовых коньках двигался по улице Советской, держась за веревку, привязанную к автомобилю. Сотрудники ГАИ в тот же день установили личности парня и водителя.

«Любитель острых ощущений, 21-летний житель областного центра, решил таким опасным способом собрать побольше лайков в интернете. Как выяснилось, за рулем «БМВ» была его 51-летняя мать», — сообщила пресс-секретарь.

За нарушение ПДД оба привлечены к административной ответственности.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле нашли и оштрафовали экстремала-"хоккеиста", проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА. 29...
 
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