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Куда сходить: конференция в Минске, где выступят сотрудники Google, TikTok и Microsoft

03.03.2020 16:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В этом году 16 апреля в Беларуской государственной филармонии пройдет шестая международная англоязычная конференция Venture Day Minsk. Сюда, как ожидается, приедут представители Google, TikTok, Microsoft, Viber, Revolut, Fetch.ai. На мероприятие можно прийти любому желающему, но особенно полезным оно будет для стартаперов, айтишников, бизнес-ангелов, студентов и разработчиков.

Тему конференции организаторы сформулировали как «Тренды предстоящего десятилетия». А именно: AI, fintech, soft skills, digital lifestyle, eco technologies, automotive, music and sound technologies, female leadership in IT.

На конференции организуют локации, чтобы участники в разных форматах взаимодействовали друг с другом. Выставка стартапов – Startup Jam, локация Rock Your Skills с воркшопами и мастер-классами, зона Improvisation – там гости смогут сыграть на музыкальных инструментах.

Одним из спикеров конференции станет певица Ginger Leigh/Synthestruct. Она и выступит, и расскажет о своем стартапе на стыке шоу-бизнеса и технологий. 

Одна из ключевых деталей конференции – конкурс статап-питчей Startup Standup Battle. До 18 марта организаторы принимают заявки от стартап-фаундеров. Затем начинается отбор, и десять лучших стартапов получат возможность питчить свои проекты международному жюри. Победителю конкурса дадут fast pass на программу MIT Forum CEE, что позволит побороться за поездку в Бостон. Но это только часть приза, остальную информацию организаторы пока хранят в тайне.

Больше подробностей о Venture Day Minsk ищите по ссылке, а билеты можно купить вот здесь.

 
 
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В этом году 16 апреля в Беларуской государственной филармонии пройдет шестая международная англоязычная конференция Venture Day Minsk. Сюда, как ожидается, приедут...
 
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