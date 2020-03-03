Полгода без тенниса - и вот опять. Азаренко возвращается, но чем она занималась все это время?

Источник материала: Tut.by

4 марта экс первая ракетка мира Виктория Азаренко проведет первый матч за полгода. Пока Вика не играла, она судилась с отцом своего ребенка, упустила топового тренера, училась в Гарварде и снизила цену на дом в Лос-Анджелесе, который продает. SPORT.TUT.BY рассказывает, что известно о жизни Азаренко в последние шесть месяцев, и вспоминает, какими получились попытки Вики вернуться в тур после родов.

Потеряла классного тренера

В сентябре 2019 года, находясь в Пекине и готовясь к открытому чемпионату в Китае, Виктория Азаренко неожиданно снялась с турнира и уехала в Соединенные Штаты, так больше и не сыграв до конца сезона. Как выяснилось позже, причина — переход в завершающую фазу судебного разбирательства с бывшим бойфрендом Билли Маккигом за право опеки над общим ребенком. Стороны ведут спор с лета 2017-го.

Начало сезона 2020 года Вика пропустила. Ее тренер Вим Фиссетт, под руководством которого в 2016-м Азаренко выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэлссе и Майами и шла по графику первой ракетки мира, перебрался в команду японки Наоми Осаки.



Вика Азаренко с Вимом Фиссеттом во время мастер-класса для юных теннисистов в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Когда я видел Вику в Китае (в сентябре 2019-го. — Прим. TUT.BY), у нас с ней был открытый разговор, — объяснил ситуацию Фиссетт в интервью сайту WTA. — Вике требовалось время, чтобы обдумать свое будущее. Через несколько недель она позвонила мне и сказала, что не сможет сыграть в январе и не уверена, что сможет и после. Она не хотела лишать меня возможности [работать дальше с Наоми Осакой] из-за неуверенности, которая у нее была.

«Когда мы работали в 2016-м, Вика была непобедимой». Вим Фиссетт знает, как вернуть Азаренко в лидеры рейтинга

Прошла обучение в Гарварде

Вика Азаренко хочет управлять своим бизнесом сама, но знаний не хватало. В этом она призналась в большом интервью SPORT.TUT.BY в 2016-м, будучи беременной:

— Я выбрала Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Сейчас изучаю экономику и хозяйственное право. У меня есть пять лет на то, чтобы освоить всю учебную программу. Если бы я могла учиться без перерывов, то справилась бы за два года. Зачем это нужно? Хочу понимать все процессы, связанные с моим бизнесом. […] Люблю все держать под контролем, а это подразумевает необходимость вникать в суть дела.

Неизвестно, закончила ли Вика обучение в Калифорнийском университете. Тем не менее в очередную вынужденную паузу в карьере она прошла образовательный курс Crossover Into Business в Гарвардском университете.

Обучение теннисисток в Гарварде — инициатива WTA. Так организация заботится о будущем игроков после завершения ими карьеры.

Среди первых теннисисток — слушателей Гарварда осенью 2019 года были датчанка Каролин Возняцки, немка Андреа Петкович, американки Бетани Маттек-Сандс и Ваня Кинг. Они провели один семестр в компании студентов МВА. Общение с людьми из деловой среды призвано помочь игрокам развить предпринимательскую жилку и научиться принимать лучшие бизнес-решения.

Во вторую группу слушателей наряду с Викой Азаренко (на фото выше — вторая слева во втором ряду) попали олимпийская чемпионка Моника Пуиг из Коста-Рики, россиянка Алла Кудрявцева и американка Кристина Макхейл.

Рассказала про свой любимый город

Речь в рубрике «Мой любимый город» на YouTube-канале WTA шла про Лос-Анджелес, где Вика живет большую часть времени, имеет дом и родила первенца.

— LA — город возможностей, — считает Азаренко. — В этом городе все помешаны на работе, но когда я прихожу на пляж и вижу людей на пробежке или за прогулкой, задаюсь вопросом: «Так кто же здесь работает?» Мне, правда, интересно. Как бы там ни было, LA — центр всего: моды, кинематографа, спорта.

Источник: YouTube-канал WTA

— Я в восторге от кроссовок, — призналась Вика. — У меня их уже слишком много, но я жду новых поступлений. Хочу еще больше! В этой части я очень избалована. […] В выходные дни я часто играю с профессиональными игроками в волейбол. Порой к нам присоединяются друзья, и получаются настоящие зарубы. А еще солнце припекает! Но я все равно предпочитаю играть в крутых гетрах высотой по колено. Вот так выглядит мой пляжный стиль.

Мне нравится ходить на баскетбольные матчи и концерты, но только не в «Стейплс-центр», потому что он расположен далеко от моего дома. Здорово сходить на игры «Лейкерс» — исторической команды, особенно когда Коби играл за них.

Не люблю путешествовать с десятью сумками, ненавижу собирать и разбирать вещи. Стараюсь минимизировать количество вещей, которые необходимо держать под рукой, и складывать их в сумочки, подходящие по стилю к моему образу.

Для меня стать теннисисткой сродни чуду. В детстве я хорошо училась, занималась музыкой и все же до сих пор играю в теннис, о чем не сожалею. Хотя выбор у меня был. Учительница музыки говорила, что я была лучшей ее ученицей. Считала, что мне необходимо определиться с выбором и уделять любимому делу все время. Я ответила: «Это будет теннис». Судьбоносное решение.

Продает дом в Лос-Анджелесе

С мая 2019 года Азаренко продает свой калифорнийский дом. Он расположен в Манхэттен Бич (Калифорния). Пока покупатель не нашелся, и в феврале 2020-го стартовую цену дома в 7,9 млн долларов пришлось опустить до 7,5 млн.

Дом в Манхэттен-Бич Вика приобрела в 2015-м за 7,5 млн долларов. Это был период больших перемен в карьере Азаренко. Она сменила команду, расставшись с французским специалистом Сэмом Сьюмиком, вместе с которым дважды выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира. Союз с Сьюмиком себя исчерпал, и после серии травм Вика начала сотрудничество со спарринг-партнером Сашей Бажином из команды Серены Уильямс, доверилась Виму Фиссетту и… купила дом.



Фото с сайта coldwellbankerhomes.com

В нем имеется пять спален, лифт и несколько ванных комнат. Окна выходят на берег Тихого океана. На нижнем этаже находятся зал для тренировок, медиакомната и бар.

— Этот впечатляющий со всех сторон дом является воплощением роскошной жизни, — говорится на сайте агентства недвижимости . — Спроектированный Джоном Старром и построенный Майком Дэвисом в 2015 году, дом можно назвать райским уголком на песчаном берегу Манхэттен Бич с видом на океан. […] Полностью стеклянный лифт является уникальным элементом дизайна. […] Внутреннее пространство отличают дизайнерская отделка и потрясающие виды на роскошную жизнь в самом лучшем месте центра Лос-Анджелеса, в котором есть все.



Фото с сайта coldwellbankerhomes.com

Провела время в лагере Патрика Муратоглу

Патрик Муратоглу — французский тренер. С 2012 года он является наставником американки Серены Уильямс. Владеет теннисными академиями в пригороде Парижа и на Лазурном берегу неподалеку от Ниццы. В теннисном мире академии Муратоглу называют пятизвездочными отелями для игроков.

В межсезонье Муратоглу провел тренировочный лагерь в городке Бока-Ратон во Флориде. Здесь, в частности, тренировались сама Серена и 15-летняя подросток-вундеркинд из США Кори Гауфф. В компании теннисисток была замечена и Вика Азаренко.

Она точно бегала кроссы с другими участниками лагеря, помогла спеть в караоке Кори Гауфф и сфотографировалась с дочерью Майка Тайсона Миланой.



Патрик Муратоглу (в центре) и Вика Азаренко после пробежки. Фото с сайта vk.com/vika_azarenka

Судится, но об этом мало что известно

Завершился ли судебный спор между Азаренко и Маккигом, неизвестно. На старте разбирательства летом 2017 года было понятно, что оно отнимет немало времени. Такой вывод мы сделали, изучив опыт представлявшего Вику адвоката — Лоры Вассер по прозвищу Королева разводов.

В разные годы Вассер защищала в суде интересы Анджелины Джоли, Бритни Спирс, Ким Кардашьян, Стиви Уандера, Бена Аффлека, Райана Рейнольдса, Эштона Катчера, Кристины Агилеры и Джонни Деппа. На улаживание конфликтов обычно уходило от двух до четырех лет.



Фото Лоры Вассер, юриста Виктории Азаренко, — в кружке. Коллаж: TUT.BY

Юрист Маккига тоже очень уважаемый специалист — Алан Дершщовец, звезда процессуального, прецедентного и конституционного права в Соединенных Штатах. Он представлял в суде боксера Майка Тайсона и футболиста О-Джея Симпсона и выигрывал кучу безнадежных дел.

В феврале 2020-го, то есть на третьем году судебного процесса между Азаренко и Маккигом, капитан женской сборной Беларуси по теннису Татьяна Пучек намекнула , что дело близится к развязке.

— До последнего будем надеяться, что все-таки ее ситуация разрешится, — сказала Пучек, надеясь на участие Вики в матче Кубка Федерации против Нидерландов.

— А есть вероятность, что это случится вот-вот? — уточнили мы.

— Вероятность есть. Но минимальная.

После победы белорусских теннисисток над Нидерландами и выхода в финальную часть розыгрыша Кубка Федерации, который состоится 14−19 апреля в Будапеште, Пучек отметила, что « пока ситуация у Вики не разрешилась, но мы надеемся » на ее приезд в команду в апреле.

Бонус. Как Азаренко раньше возвращалась в тур

После родов в декабре 2016 года Вика Азаренко дважды возвращались в тур. В первый раз — летом 2017-го. Тогда Вика сыграла в травяной части сезона, причем на Уимблдоне добралась до четвертого раунда, где уступила румынке Симоне Халеп — 6:7, 2:6.

Затем вместо американской серии турниров Вику ждал иск со стороны отца ребенка. Находясь в Беверли-Хиллз, Билли Маккиг заявил, что обеспокоен похищением сына. Суд Лос-Анджелеса постановил, что ребенок должен быть возвращен в город. Вика приостановила карьеру.

Ее возвращение в тур состоялось весной 2018-го. На этот раз Азаренко сыграла первые матчи в Индиан-Уэллсе и Майами. На обоих турнирах завершала выступление после встреч с американкой Слоан Стивенс, причем в Майами теннисистки соперничали в полуфинале. На пути к нему Азаренко одолела двух игроков из топ-20 и одного игрока из топ-10.

Другими словами, форма Азаренко после длительных простоев обычно позволяет конкурировать с лидерами мирового тура уже на первом-втором турнире. И раз Вика возвращается в Монтеррее в 2020-м, то делает это точно не ради участия, а чтобы стать первой ракеткой мира .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За последние шесть месяцев, что Вика не играла, она откатилась с 41-й позиции мирового рейтинга на 56-ю. На турнире в Монтеррее она будет защищать очки за прошлогодний финал — 180 очков, если быть точным. Для квалификации на Олимпийские игры 2020 года по рейтингу Вике необходимо укреплять положение.

Вообще после родов Азаренко еще не поднималась выше 38-го места. Причины? Ей не хватало игрового тонуса, стабильности и сына Лео рядом, что делало ее беспокойной мамой-игроком. Тем не менее даже в таком состоянии она четыре раза брала верх над теннисистами из топ-10.

Как же она должна играть, когда спор с Маккигом разрешится? Или в нем уже поставлена точка? Было бы неплохо, чтобы Вика рассказала об этом в Монтеррее.

Опрос Как Виктория Азаренко выступит на турнире в Монтеррее? Проиграет в первом раунде 38% Одержит одну или несколько побед 46% Дойдет до финала 8% Выиграет турнир 8% Спасибо за участие в опросе 13 голосов