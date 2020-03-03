|
Полгода без тенниса - и вот опять. Азаренко возвращается, но чем она занималась все это время?
Источник материала: Tut.by
4 марта экс первая ракетка мира Виктория Азаренко проведет первый матч за полгода. Пока Вика не играла, она судилась с отцом своего ребенка, упустила топового тренера, училась в Гарварде и
Потеряла классного тренера
В сентябре 2019 года, находясь в Пекине и готовясь к открытому чемпионату в Китае, Виктория Азаренко неожиданно снялась с турнира и уехала в Соединенные Штаты, так больше и не сыграв до конца сезона. Как выяснилось позже, причина — переход в завершающую фазу
Начало сезона 2020 года Вика пропустила. Ее тренер Вим Фиссетт, под руководством которого в 2016-м Азаренко выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэлссе и Майами и шла по графику первой ракетки мира, перебрался в команду японки Наоми Осаки.
— Когда я видел Вику в Китае (в сентябре 2019-го. — Прим. TUT.BY), у нас с ней был открытый разговор, — объяснил ситуацию Фиссетт
Прошла обучение в Гарварде
Вика Азаренко хочет управлять своим бизнесом сама, но знаний не хватало. В этом она призналась
— Я выбрала Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Сейчас изучаю экономику и хозяйственное право. У меня есть пять лет на то, чтобы освоить всю учебную программу. Если бы я могла учиться без перерывов, то справилась бы за два года. Зачем это нужно? Хочу понимать все процессы, связанные с моим бизнесом. […] Люблю все держать под контролем, а это подразумевает необходимость вникать в суть дела.
Неизвестно, закончила ли Вика обучение в Калифорнийском университете. Тем не менее в очередную вынужденную паузу в карьере она прошла образовательный курс Crossover Into Business в Гарвардском университете.
Обучение теннисисток в Гарварде — инициатива WTA. Так организация заботится о будущем игроков после завершения ими карьеры.
Среди первых теннисисток — слушателей Гарварда осенью 2019 года были датчанка Каролин Возняцки, немка Андреа Петкович, американки Бетани Маттек-Сандс и Ваня Кинг. Они провели один семестр в компании студентов МВА. Общение с людьми из деловой среды призвано помочь игрокам развить предпринимательскую жилку и научиться принимать лучшие бизнес-решения.
Во вторую группу слушателей наряду с Викой Азаренко (на фото выше — вторая слева во втором ряду) попали олимпийская чемпионка Моника Пуиг из Коста-Рики, россиянка Алла Кудрявцева и американка Кристина Макхейл.
Рассказала про свой любимый город
Речь в рубрике «Мой любимый город» на YouTube-канале WTA шла про Лос-Анджелес, где Вика живет большую часть времени, имеет дом и родила первенца.
— LA — город возможностей, — считает Азаренко. — В этом городе все помешаны на работе, но когда я прихожу на пляж и вижу людей на пробежке или за прогулкой, задаюсь вопросом: «Так кто же здесь работает?» Мне, правда, интересно. Как бы там ни было, LA — центр всего: моды, кинематографа, спорта.
Источник:
— Я в восторге от кроссовок, — призналась Вика. — У меня их уже слишком много, но я жду новых поступлений. Хочу еще больше! В этой части я очень избалована. […] В выходные дни я часто играю с профессиональными игроками в волейбол. Порой к нам присоединяются друзья, и получаются настоящие зарубы. А еще солнце припекает! Но я все равно предпочитаю играть в крутых гетрах высотой по колено. Вот так выглядит мой пляжный стиль.
Мне нравится ходить на баскетбольные матчи и концерты, но только не в «Стейплс-центр», потому что он расположен далеко от моего дома. Здорово сходить на игры «Лейкерс» — исторической команды, особенно когда Коби играл за них.
Не люблю путешествовать с десятью сумками, ненавижу собирать и разбирать вещи. Стараюсь минимизировать количество вещей, которые необходимо держать под рукой, и складывать их в сумочки, подходящие по стилю к моему образу.
Для меня стать теннисисткой сродни чуду. В детстве я хорошо училась, занималась музыкой и все же до сих пор играю в теннис, о чем не сожалею. Хотя выбор у меня был. Учительница музыки говорила, что я была лучшей ее ученицей. Считала, что мне необходимо определиться с выбором и уделять любимому делу все время. Я ответила: «Это будет теннис». Судьбоносное решение.
Продает дом в Лос-Анджелесе
С мая 2019 года Азаренко
Дом в Манхэттен-Бич Вика
В нем имеется пять спален, лифт и несколько ванных комнат. Окна выходят на берег Тихого океана. На нижнем этаже находятся зал для тренировок, медиакомната и бар.
— Этот впечатляющий со всех сторон дом является воплощением роскошной жизни, — говорится
Провела время в лагере Патрика Муратоглу
Патрик Муратоглу — французский тренер. С 2012 года он является наставником американки Серены Уильямс. Владеет теннисными академиями в пригороде Парижа и на Лазурном берегу неподалеку от Ниццы. В теннисном мире академии Муратоглу называют пятизвездочными отелями для игроков.
В межсезонье Муратоглу провел тренировочный лагерь в городке Бока-Ратон во Флориде. Здесь, в частности, тренировались сама Серена и 15-летняя подросток-вундеркинд из США Кори Гауфф. В компании теннисисток была замечена и Вика Азаренко.
Она точно бегала кроссы с другими участниками лагеря, помогла
Судится, но об этом мало что известно
Завершился ли судебный спор между Азаренко и Маккигом, неизвестно. На старте разбирательства летом 2017 года было понятно, что оно отнимет немало времени. Такой вывод мы сделали, изучив
В разные годы Вассер защищала в суде интересы Анджелины Джоли, Бритни Спирс, Ким Кардашьян, Стиви Уандера, Бена Аффлека, Райана Рейнольдса, Эштона Катчера, Кристины Агилеры и Джонни Деппа. На улаживание конфликтов обычно уходило от двух до четырех лет.
Юрист Маккига тоже очень уважаемый специалист — Алан Дершщовец, звезда процессуального, прецедентного и конституционного права в Соединенных Штатах. Он
В феврале 2020-го, то есть на третьем году судебного процесса между Азаренко и Маккигом, капитан женской сборной Беларуси по теннису Татьяна Пучек
— До последнего будем надеяться, что все-таки ее ситуация разрешится, — сказала Пучек, надеясь на участие Вики в матче Кубка Федерации против Нидерландов.
— А есть вероятность, что это случится вот-вот? — уточнили мы.
— Вероятность есть. Но минимальная.
После победы белорусских теннисисток над Нидерландами и выхода в финальную часть розыгрыша Кубка Федерации, который состоится 14−19 апреля в Будапеште, Пучек отметила, что «
Бонус. Как Азаренко раньше возвращалась в тур
После родов в декабре 2016 года Вика Азаренко дважды возвращались в тур. В первый раз — летом 2017-го. Тогда Вика сыграла в травяной части сезона, причем на Уимблдоне добралась до четвертого раунда, где уступила румынке Симоне Халеп — 6:7, 2:6.
Затем вместо американской серии турниров Вику ждал иск со стороны отца ребенка. Находясь в Беверли-Хиллз, Билли Маккиг заявил, что обеспокоен похищением сына. Суд Лос-Анджелеса постановил, что ребенок должен быть возвращен в город. Вика приостановила карьеру.
Ее возвращение в тур состоялось весной 2018-го. На этот раз Азаренко сыграла первые матчи в Индиан-Уэллсе и Майами. На обоих турнирах завершала выступление после встреч с американкой Слоан Стивенс, причем в Майами теннисистки соперничали в полуфинале. На пути к нему Азаренко одолела двух игроков из топ-20 и одного игрока из топ-10.
Другими словами, форма Азаренко после длительных простоев обычно позволяет конкурировать с лидерами мирового тура уже на первом-втором турнире. И раз Вика возвращается в Монтеррее в 2020-м, то делает это точно не ради участия, а чтобы
За последние шесть месяцев, что Вика не играла, она откатилась с 41-й позиции мирового рейтинга на 56-ю. На турнире в Монтеррее она будет защищать очки за прошлогодний финал — 180 очков, если быть точным. Для квалификации на Олимпийские игры 2020 года по рейтингу Вике необходимо укреплять положение.
Вообще после родов Азаренко еще не поднималась выше 38-го места. Причины? Ей не хватало игрового тонуса, стабильности и сына Лео рядом, что делало ее беспокойной мамой-игроком. Тем не менее даже в таком состоянии она четыре раза брала верх над теннисистами из топ-10.
Как же она должна играть, когда спор с Маккигом разрешится? Или в нем уже поставлена точка? Было бы неплохо, чтобы Вика рассказала об этом в Монтеррее.
Опрос
Спасибо за участие в опросе13 голосов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока Вика не играла, она судилась с отцом своего ребенка, упустила топового тренера, училась в Гарварде и снизила цену на дом в Лос-Анджелесе, который продает.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)