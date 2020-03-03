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Вот какие Android-смартфоны побили рекорд производительности в феврале

03.03.2020 16:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разработчики популярного синтетического бенчмарка AnTuTu рассказали о десяти самых производительных Android-смартфонах, прошедших тестирование в феврале. Об этом пишет Gizmochina.


Девять из десяти смартфонов в топ-10 работают на процессорах от компании Qualcomm. Единственное исключение — Honor V30 Pro, расположившийся на восьмой позиции с результатом в 491 тысячу баллов. Этот аппарат базируется на фирменном процессоре производителя — Kirin 990 5G.

Большинство других девайсов в рейтинге оснащаются процессором Qualcomm Snapdragon 855+. Результаты этих аппаратов — например OnePlus 7T Pro, realme X2 Pro и Vivo NEX 3 5G — начинаются с отметки в 483 тысячи очков и заканчиваются 503 тысячами баллов.

Первые два места, соответственно, принадлежат Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro с новейшим Qualcomm Snapdragon 865. Этим смартфонам удалось набрать впечатляющие 564 и 594 тысячи баллов.

Ниже — цены других популярных смартфонов:

 
 
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Девять из десяти смартфонов в Топ-10 работают на процессорах от компании Qualcomm.
 
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