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Вот какие Android-смартфоны побили рекорд производительности в феврале
Источник материала: Tut.by
Разработчики популярного синтетического бенчмарка AnTuTu рассказали о десяти самых производительных Android-смартфонах, прошедших тестирование в феврале. Об этом
Девять из десяти смартфонов в топ-10 работают на процессорах от компании Qualcomm. Единственное исключение — Honor V30 Pro, расположившийся на восьмой позиции с результатом в 491 тысячу баллов. Этот аппарат базируется на фирменном процессоре производителя — Kirin 990 5G.
Большинство других девайсов в рейтинге оснащаются процессором Qualcomm Snapdragon 855+. Результаты этих аппаратов — например OnePlus 7T Pro, realme X2 Pro и Vivo NEX 3 5G — начинаются с отметки в 483 тысячи очков и заканчиваются 503 тысячами баллов.
Первые два места, соответственно, принадлежат Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro с новейшим Qualcomm Snapdragon 865. Этим смартфонам удалось набрать впечатляющие 564 и 594 тысячи баллов.
Ниже — цены других популярных смартфонов:
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Девять из десяти смартфонов в Топ-10 работают на процессорах от компании Qualcomm.
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