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«Был нанесён авиационный удар по заводу». Почему немцам так и не удалось уничтожить производство БМ-13

03.03.2020 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«Катюши» производились на нескольких предприятиях Воронежа: заводы имени Калинина, Ленина, Дзержинского, «Электросигнал», Коминтерна. Однако производства перекинули на новое место. И такие меры оказались не излишними.

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«Был нанесён авиационный удар по заводу». Почему немцам так и не удалось уничтожить производство БМ-13

Как только гитлеровские ищейки узнали о производстве БМ-13 в Воронеже, на город были направлены истребители. Били прицельно – по заводу имени Коминтерна.

«Был нанесён авиационный удар по заводу». Почему немцам так и не удалось уничтожить производство БМ-13

Станислав Ионис, заместитель председателя Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
В 42-м году, в августе, немцы узнали, что именно здесь выпускаются «катюши», хотя уже здесь завода не было, был нанесен авиационный удар именно по заводу имени Коминтерна – разбомбили полностью. Потом его восстанавливали сами немцы. 

«Был нанесён авиационный удар по заводу». Почему немцам так и не удалось уничтожить производство БМ-13

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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Люди в материале: Вероника Гришкова, Станислав Ионис

 
 
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«Катюши» производились на нескольких предприятиях Воронежа: заводы имени Калинина, Ленина, Дзержинского, «Электросигнал», Коминтерна. Однако производства...
 
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