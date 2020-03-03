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«Был нанесён авиационный удар по заводу». Почему немцам так и не удалось уничтожить производство БМ-13
Источник материала: СТВ
«Катюши» производились на нескольких предприятиях Воронежа: заводы имени Калинина, Ленина, Дзержинского, «Электросигнал», Коминтерна. Однако производства перекинули на новое место. И такие меры оказались не излишними.
Как только гитлеровские ищейки узнали о производстве БМ-13 в Воронеже, на город были направлены истребители. Били прицельно – по заводу имени Коминтерна.
Станислав Ионис, заместитель председателя Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
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«Был нанесён авиационный удар по заводу». Почему немцам так и не удалось уничтожить производство БМ-13
«Катюши» производились на нескольких предприятиях Воронежа: заводы имени Калинина, Ленина, Дзержинского, «Электросигнал», Коминтерна. Однако производства...
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