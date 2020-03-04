«Беллегпром» выступил против секонд-хендов. Разве это экологично?

Источник материала: Tut.by

Председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина на днях заявила , что концерн выступает за вынос магазинов секонд-хенда «из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц». FINANCE.TUT.BY задался вопросом: насколько это правильно, ведь вторичное потребление вещей не только экономно , но еще и экологично? Что к чему, объясняет Мария Сума — эко-активистка, биохимик.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Использование вещей, бывших в употреблении, с экологической точки зрения имеет преимущество, которое касается микропластика. Ношенная одежда уже не раз стиралась, а наибольшее количество микропластика вымывается из вещей именно при первой стирке, — отмечает эксперт. — Учитывая то количество одежды, которое сегодня производится в мире, то какой-то плюс от выбора вещей в секонд-хенде все-таки есть.

При этом Мария уверена, что важно разбираться в мотивации человека. Почему он идет в секонд-хенд: потому что так экологично или потому что так дешевле и за определенную сумму можно купить больше одежды?

— Если мотивация заключается в экономии, то экологичного здесь ничего нет. Наоборот: получается, мы оправдываем свое потребление благой целью. С другой стороны, если человек подходит к выбору секонд-хенда осознанно, то да — это хорошо. Но боюсь, что большинство все-таки руководствуется не экологическими принципами.

Кроме этого есть момент, который мало кто берет в расчет, говорит Мария.

— У меня есть вопросы также к тому, откуда идет эта одежда, которую продают в наших секонд-хендах, — добавляет Мария. — Если из стран с высоким уровнем жизни и, соответственно, потребления, то по сути это транспортировка их отходов в нашу страну. Отсюда эта одежда уже вряд ли куда-то уедет, поэтому осядет на наших свалках.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам эксперта, "это не плохо и не хорошо". Но это никак не уменьшает количество одежды в мире, которое попадает на полигоны.

— Не все так однозначно, секонд-хенд не панацея. Корень проблемы — избыточное потребление, и решить ее можно только потребляя меньше вещей, а не расширяя сеть «секондов». Но я не поддерживаю идею их закрывать. Все-таки такие магазины — хорошая возможность среди прочих для малообеспеченных слоев населения получить качественную одежду. Особенно это удобно для многодетных матерей, которые могут купить что-то для своих детей не по высоким ценам.

Мария рекомендует обратить внимание на локальные инициативы вроде KaliLaska: они действительно оставляют меньший экологический след. Как правило, в развитые страны одежда приезжает из стран с более низким уровнем жизни, затем после использования снова отправляется, уже к нам. Поэтому эко-активистка выступает за поддержку местных проектов, а не глобальных сетей, которые "ставят цель заработать на первое место".

— Экология — это один из многих аспектов, который решает «секонд», но не главный, — подчеркивает эксперт.