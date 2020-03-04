Айтишник, топ-менеджер и боец. Кто, где и почем купил самые дорогие дома Минска с начала года

Источник материала: Tut.by

Согласно Реестру цен на земельные участки Государственного земельного кадастра, с начала года в столице было зарегистрировано всего 18 сделок купли-продажи с усадебной недвижимостью (данные только по одноквартирным жилым домам). REALTY.TUT.BY узнал, почем продали три самых дорогих дома столицы, а также где они расположены и люди из каких сфер их купили. Фото и цены — в материале.



Коттеджная застройка в Зацени. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Что происходит на рынке усадебной недвижимости?

О том, что рынок элитной усадебной недвижимости падает уже последние несколько лет, а дома по миллиону долларов ждут покупателей годами, эксперты рассказывали не раз. И ситуация в этом сегменте рынка пока не изменилась, как в столице, так и в ее пригороде.

Однако и бюджетные варианты минских домов не особо раскупают. Об этом говорят цифры: в общей сложности за первые два месяца 2020 года было зафиксировано всего 18 сделок купли-продажи с усадебной недвижимостью столицы, как элитной, так и обычной.

— Самый основной вопрос по Минску при продаже домов — есть перспектива сноса или нет, — говорит Владимир Чернушевич, директор АН «Загородный дом и Квартирный центр» и постоянный эксперт REALTY.TUT.BY. — Потому что рано или поздно большую часть коттеджей столицы снесут, дело лишь времени и денег. Это раньше дома под снос покупали в расчете на хорошую компенсацию, однако после того, как изменилось законодательство, это стало почти невыгодным. А дома, расположенные в престижных малоэтажных кварталах стоят прилично и просто так сходу не продаются.

Топ-3 самых дорогих дома

Согласно данным Реестра цен, самая дорогая сделка января-февраля — дом в Дроздах на улице Даровской. Объект пробыл на рынке больше года и был продан семье из IT-сферы, которая создала систему контроля за транспортом, за 800 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Втрое место у особняка на улице Ярковской. Это небольшая коттеджная застройка в микрорайоне Медвежино. Дом был продан за 364 тысячи долларов в эквиваленте директору дилера крупного японского автомобильного бренда на белорусский рынок.



Фото: скриншот с «Яндекс.Карты»



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Коттедж на улице Рябинницкой — третий в нашем списке. Дом расположен в малоэтажной застройке Зацени. Объект, требующий дополнительных вложений на отделку, за 216 тысяч долларов в эквиваленте купил чемпион Беларуси и серебряный призер чемпиона по тайскому боксу.



Фото: скриншот с «Яндекс.Карты»

Топ-3 самых дешевых дома

Список самой бюджетной сделки за январь-февраль возглавил дом на улице Можайского. Объект расположен в Сельхозпоселке, который уже не раз попадал под угрозу сноса. Сейчас уведомления о сносе получают те владельцы, чьи дома расположены вдоль улицы Богдановича, которую город намерен расширять в связи со строительством третьей ветки метро. Дом был продан за 1,9 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Второй в списке — дом в Слепянке на улице Столетова. Этот участок пока находится в зоне сохранения. Объект был продан 9,5 тысяч долларов в эквиваленте.

Дом в Энергетическом проезде, занявший третье местов топе, был продан за 14,8 тысячи долларов в эквиваленте. Объект расположен в западном поселке Минска и пока не числится в планах на снос.