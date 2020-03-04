ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Айтишник, топ-менеджер и боец. Кто, где и почем купил самые дорогие дома Минска с начала года

04.03.2020 12:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Согласно Реестру цен на земельные участки Государственного земельного кадастра, с начала года в столице было зарегистрировано всего 18 сделок купли-продажи с усадебной недвижимостью (данные только по одноквартирным жилым домам). REALTY.TUT.BY узнал, почем продали три самых дорогих дома столицы, а также где они расположены и люди из каких сфер их купили. Фото и цены — в материале.


Коттеджная застройка в Зацени. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Что происходит на рынке усадебной недвижимости?

О том, что рынок элитной усадебной недвижимости падает уже последние несколько лет, а дома по миллиону долларов ждут покупателей годами, эксперты рассказывали не раз. И ситуация в этом сегменте рынка пока не изменилась, как в столице, так и в ее пригороде.

Однако и бюджетные варианты минских домов не особо раскупают. Об этом говорят цифры: в общей сложности за первые два месяца 2020 года было зафиксировано всего 18 сделок купли-продажи с усадебной недвижимостью столицы, как элитной, так и обычной.

— Самый основной вопрос по Минску при продаже домов — есть перспектива сноса или нет, — говорит Владимир Чернушевич, директор АН «Загородный дом и Квартирный центр» и постоянный эксперт REALTY.TUT.BY. — Потому что рано или поздно большую часть коттеджей столицы снесут, дело лишь времени и денег. Это раньше дома под снос покупали в расчете на хорошую компенсацию, однако после того, как изменилось законодательство, это стало почти невыгодным. А дома, расположенные в престижных малоэтажных кварталах стоят прилично и просто так сходу не продаются.

Топ-3 самых дорогих дома

Согласно данным Реестра цен, самая дорогая сделка января-февраля — дом в Дроздах на улице Даровской. Объект пробыл на рынке больше года и был продан семье из IT-сферы, которая создала систему контроля за транспортом, за 800 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Втрое место у особняка на улице Ярковской. Это небольшая коттеджная застройка в микрорайоне Медвежино. Дом был продан за 364 тысячи долларов в эквиваленте директору дилера крупного японского автомобильного бренда на белорусский рынок.


Фото: скриншот с «Яндекс.Карты»

Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Коттедж на улице Рябинницкой — третий в нашем списке. Дом расположен в малоэтажной застройке Зацени. Объект, требующий дополнительных вложений на отделку, за 216 тысяч долларов в эквиваленте купил чемпион Беларуси и серебряный призер чемпиона по тайскому боксу.


Фото: скриншот с «Яндекс.Карты»

Топ-3 самых дешевых дома

Список самой бюджетной сделки за январь-февраль возглавил дом на улице Можайского. Объект расположен в Сельхозпоселке, который уже не раз попадал под угрозу сноса. Сейчас уведомления о сносе получают те владельцы, чьи дома расположены вдоль улицы Богдановича, которую город намерен расширять в связи со строительством третьей ветки метро. Дом был продан за 1,9 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Второй в списке — дом в Слепянке на улице Столетова. Этот участок пока находится в зоне сохранения. Объект был продан 9,5 тысяч долларов в эквиваленте.

Дом в Энергетическом проезде, занявший третье местов топе, был продан за 14,8 тысячи долларов в эквиваленте. Объект расположен в западном поселке Минска и пока не числится в планах на снос.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрели цифры по реальным сделкам и узнали, почем продавали самые дорогие и дешевые дома в столице.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси. В Минздраве рассказали о самочувствии пациентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика