Развелась с мужем и ждет третьего ребенка. Как сейчас живет Вера Полозкова, которая вернула в моду поэзию

Источник материала: Tut.by

Она ввела поэзию в моду спустя век после того, как этот вид искусства перестал быть массово популярным. Послушать стихи в ее авторском исполнении собираются огромные залы публики. А ведь она просто читает тексты: ни яркого кордебалета, ни циркачей — никакого шоу на сцене не происходит. Талантливый поэт Вера Полозкова отмечает сегодня свой 34 день рождения. То ли еще будет.

Вера — поздний по тем временам ребенок. Ее маме было 39 лет, когда в ее жизни появилась дочь. Отца своего девочка почти не помнит: он не общался с семьей и умер, когда дочери исполнилось 7. А вот с матерью они стали лучшими подругами: после долгого периода ссор и обид у них наконец не осталось тайн друг от друга.

Это было счастливое детство: Вера пела в хоре, занималась хореографией, хорошо училась в школе и писала первые стихи.

«Моя мама, сколько бы работы у нее ни было, водила меня в хореографический кружок, в художественную школу, в два разных хора в разное время, в модельную школу, когда я подросла. У меня было такое количество всего! Я шесть лет занималась хореографией. Я пела, у меня была приходящая учительница по фортепиано. Я училась в английской гимназии. В тринадцать лет я пришла на день открытых дверей на факультет журналистики МГУ и поняла, что это такое красивое здание, что мне необходимо в нем учиться — не важно чему. Я пошла учиться в школу юного журналиста. Ушла из школы, поступила в экстернат, окончила два класса за один год».

Для поступления на бюджетное отделение Вере не хватило одного балла. Но мама поддержала: взяла несколько работ, чтобы оплачивать обучение дочки.

Вера тоже не сидела сложа руки: уже на первом курсе института она опубликовала свой первый сборник стихотворений. А еще сотрудничала с журналами «Книжное обозрение», «Афиша» и вела рубрику «Непростая история» в российском Cosmopolitan:

«Это была удивительная работа. Мне было девятнадцать лет, и мне казалось, что в моей жизни очень много проблем, что все совершенно не так, как я хотела, и мне все не нравится, и я себе не нравлюсь, и вообще. Я общалась с очень простыми женщинами — никаких селебрити, никаких суперзнаменитостей, — которые нашли в себе силы двигаться дальше. Три дня после встречи с каждой из них я себя ненавидела, потому что, во-первых, у меня нет вообще никаких проблем и никогда не было, а во-вторых, я слабак, который все прекрасное вокруг воспринимает как препятствия и трудности».

В 2003-м Вера Полозкова создает личный блог vero4ka (позже — mantrabox) на популярной тогда платформе Livejournal.com и, как говорят, проснулась сетевой знаменитостью. Ее все чаще приглашают на поэтические конкурсы и вечера. Три года спустя ей присуждают премию «Поэт года ЖЖ», после которой Полозкова дает свой первый сольник в «Булгаковском доме».

Годы работы в Сети выливаются в первое серьезное издание — книгу «Непоэмание» (2008), за которую Вера получает литературную награду — премию «Неформат».

«Это очень похоже на то, как сахарную вату делают. Какая-то палочка попадает в тебя — какой-то кусочек фразы, или ритма, или размера, или два слова из двух разных строф, и начинает потихонечку-потихонечку вращаться где-то на внутренних центрифугах, как-то обкатывается, что-то к нему подыскивается, что-то происходит, иногда даже не очень сознательно, потому что ты продолжаешь дальше жить свою бытовую жизнь. Оно нарастает, нарастает, нарастает и в итоге становится каким-то текстом — очень часто таким, который ты совершенно не держал в голове.

У меня было много раз в жизни, когда было написано стихотворение, к нему дописаны еще три строфы, отсекалось прежнее начало, потому что оно уже было ни к чему, и стихотворение выруливало в совершенно другую сторону. Все началось ради одного, а потом стало совершенно про другое».

В этом же году поэтесса выпускает сборник «Фотосинтез» с иллюстрациями фотографа Ольги Паволги. Она даже не догадывается, что эту книгу ожидает 3 переиздания общим тиражом более 40 тысяч экземпляров. «Фотосинтез» станет и первой аудиокнигой Полозковой в авторском прочтении с оригинальным саундтреком. За несколько лет ее успеют перевыпустить 6 раз подряд!

Трижды переиздадут и сборник «Непоэмание». Причем с дополнениями в виде двадцати двух новых стихов и трех поэм.

«Я нарушаю очень много правил. Поэтические книжки не продаются тиражом 150 тысяч экземпляров суммарно. У меня одна 40 тысяч экземпляров, другая 50. Люди не собирают две тысячи человек в МДМ на поэтический концерт, в котором ничего, кроме стихов, не происходит. Не выходят стриптизерши, танцовщицы, карнавал, Рио-де-Жанейро, не танцуют дети — ничего этого нет, просто стихи человек читает, и к нему приходят две тысячи человек слушать».

А еще Вера выходит на театральную сцену, приняв участие в интерактивной постановке Георга Жено под названием «Общество анонимных художников».

Чтобы перевести дух и встретить новый, 2009-й, Вера Полозкова впервые отправляется в Индию и влюбляется в эту страну со страшной силой. Отныне поездки туда будут на постоянной основе, после каждой из которых она пополняет свой «Индийский цикл».

«В период особенного поиска ответов на вопросы я оказалась в Индии и увидела, как там люди живут и относятся к опасностям своей жизни. Я поняла, что мне надо все отпустить. Из того, что если ты будешь все время туда немножко платить из своего внимания, этого с тобой не случится, нельзя исходить. Это просто случится или не случится — вот и все. Я себе запретила в эту сторону думать».

Сценическая история полностью захватывает Веру, и в 2009 году она находит театр, который полностью ее устраивает — «Практика» (позже «Политеатр»). На его подмостках ставят поэтический спектакль «Стихи о любви» по текстам Полозковой. Премьера проходит с успехом, который решают закрепить. Весной 2011 года в «Практике» выпускают постановку «Стихи про Москву», по текстам четырех современных поэтов: Веры Полозковой, Андрея Родионова, Федора Сваровского и Елены Фанайловой. Следом выходит еще один нетривиальный спектакль по текстам Веры Полозковой — «Избранные», с актерами Павлом Артемьевым, Алисой Гребенщиковой, Михаилом Козыревым, а также самой поэтессой в главных ролях.

Театр не единственный эксперимент Веры Полозковой. Она принимает участие в реалити, ведет концерты и музыкальные фестивали и однажды понимает, что хотела бы собрать свой собственный бенд. Сказано — сделано. 8 июня 2011 года выходит ее дебютный демоальбом «Знак неравенства», который на первой же неделе продаж в интернете бьет все рекорды по количеству скачиваний на сайте muz.ru.

Воодушевленная успехом, Вера собирает команду музыкантов и отправляется в первый свой гастрольный тур. С осени 2011 по лето 2012 года ее группа отыграет 60 концертов по России и Украине.

В январе 2013 года выходит первый клип Веры Полозковой — «Вечерняя». А сразу через месяц — еще один: «Гертруда». На этот раз в дуэте со Светланой Сургановой.

После этого по приглашению фестиваля SLOVO Вера впервые едет в Лондон, где дает три концерта, а также читает свои стихи, переведенные на английский язык и устраивает незабываемый поэтический перформанс в книжном магазине Уотерстоунз на Пикадилли.

Возвратившись на родину, она представляет публике свой третий поэтический сборник Полозковой «Осточерчение». Это очередная книга Веры, обреченная на успех: за первую неделю продаж она занимает первое место среди бестселлеров книжного магазина «Москва».

За эту работу ее номинируют на литературную премию «Парабола» фонда имени Андрея Вознесенского. А год спустя издание Glamour называет ее «Женщиной года» в номинации «Прорыв года», а журнал HELLO! — лучшей среди самых стильных людей России в номинации Self-made Woman.

Но это были далеко не самые главные события 2014-го. Потому что в этом году Вера выходит замуж за бас-гитариста из своей команды Александра Бганцева.

«Проработав у меня 6 месяцев, Саша пришел и сказал: „Вера, мне придется уволиться. Мои чувства к тебе мешают работе“. Тогда я поняла, что это судьба», — расскажет позже Вера о начале их отношений.

А в декабре родился их первенец — Федор. Спустя четыре года у него появится братик — Савва.

«Это тот случай, когда тебе говорят, что прежней жизни больше не будет, а ты отвечаешь: „И слава Богу!“. Ты был главным человеком в мире, на тебе сосредотачивалась сразу вся ответственность, потому что любой свой проигрыш, любую свою провальную историю ты воспринимал как конец света. А тут вдруг фокус внимания резко смещается, и ты понимаешь, что ты вообще не главный человек в этом мире. Софит переходит на другого персонажа, и это огромное облегчение, как ни странно».

Детская тема становится очень близкой Полозковой, и в 2017-м она презентует свою первую книгу стихов для детей. Критики тепло приняли эту работу.

«Это просто слова любви. Полозкова снова говорит то, что каждый хотел бы, но не мог. Это мы хотели бы сочинять для своих детей такие сказки и такие потешки, мы хотели бы, приговаривая стихами, носить их на плечах и ритмически подпрыгивать».

И вдруг в 2019-м Вера, не вдаваясь в подробности, объявила о разрыве отношений с супругом и на какое-то время пропала со светских радаров, чтобы несколько дней назад вернуться с ошеломительными новостями — она снова станет матерью: «Весна предстоит интересная, кстати. 33 недели, девчонка на этот раз».

Сейчас Вера Полозкова готовится взять небольшой творческий тайм-аут, после которого снова обещает поразить публику новым интересным проектом:

«Добилась ли я того, что появился мой собственный язык? Я не знаю. Написана ли моя лучшая книжка к этому моменту? Точно нет… Жизнь — это творческий задачник: условия пишутся тобой. Подумаешь, что неудачник — и тут же проиграешь бой, сам вечно будешь виноватым в бревне, что на пути твоем; я в общем-то не верю в фатум — его мы сами создаем; как мыслишь — помните Декарта? — так и живешь; твой атлас — чист; судьба есть контурная карта — ты сам себе геодезист».