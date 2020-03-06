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Банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников

06.03.2020 12:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников
Фото из открытых источников

«Обращаем ваше внимание, что в настоящее время идет массовый обзвон клиентов под видом сотрудников банка. Мошенники используют телефонные номера, похожие на официальные телефоны банка», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Приорбанка.

Рекомендация: при поступлении подозрительного звонка нужно прекратить разговор и перезвонить самостоятельно по официальному номеру телефона банка.

Также в МТБанке предупреждают: ни в коем случае нельзя сообщать кому-либо реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию. Сотрудники банка владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов. 

Банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников
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Чтобы похитить деньги клиентов банков, мошенники стремятся получить личный номер паспорта, номер карточки, мобильные коды.
 
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