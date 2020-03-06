Плохие и хорошие свадебные приметы, о которых должны знать невеста и жених

Источник материала: Новости Волковыска

Свадьба – одно из самых памятных событий в нашей жизни. И не мудрено, что с ней связано множество народных примет, суеверий и правил, которым нужно обязательно следовать, если вы хотите, чтобы ваша семейная жизнь была долгой и счастливой.

Какие свадебные поверья существовали у наших предков и какие из них дошли до наших дней

В народе говорят: «Замуж не напасть лишь бы замужем не пропасть». Что именно нужно делать, чтобы не пропасть поведает народная мудрость.

Какой выбрать месяц для свадьбы

Чтобы семейная жизнь была счастливой нужно учитывать множество моментов и в том числе дату свадьбы.

Наши предки считали, что нельзя проводить бракосочетание в мае, так как будешь маяться всю жизнь, а также во время церковных постов. А что сулила свадьба в другие месяцы года:

В январе – рано овдоветь;

В феврале – жить в согласии с мужем;

В марте – жить на чужой стороне;

В апреле – пользоваться переменчивым счастьем;

В мае – увидеть измену в собственном доме;

В июне – медовый месяц будет продолжаться всю жизнь;

В июле – сохранить о своей жизни кисло-сладкие воспоминания;

В августе – муж будет возлюбленным и другом;

В сентябре – тихая спокойная жизнь;

В октябре – жизнь будет трудной и тяжелой;

В ноябре – жизнь богатая и счастливая;

В декабре – любовь с каждым годом будет все сильнее.





Какой выбрать день для свадьбы

Кроме месяца важно выбрать правильный день свадьбы.

Самыми неблагоприятными днями для заключения брака считаются четверг и пятница.

Плохими датами в народе почему-то считаются 29 февраля, 11 июня и 16 июля.

Также не рекомендуется венчаться в день своих именин.

А вот начать семейную жизнь на Покрова (14 октября) считается хорошей приметой.

Также благоприятными для заключения брака являются даты в которых присутствуют числа 3, 5, 7 и 9.

Свадебные приметы

Не расстраивайтесь, если вы споткнулись или упали на свадебной церемонии, народная мудрость гласит, что это значит, что вы обрели вторую половинку.

Также счастливую семейную жизнь сулит дождливая или снежная погода, а вот ветер в день свадьбы говорит о том, что кто-то в паре слишком ветреный и брак продлится недолго.

Если у невесты во время свадьбы зачесалась левая ладонь – к богатой и сытой семейной жизни, правая – к тратам.





Свадебные традиции