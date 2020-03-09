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В Беларуси людей с тяжелыми и среднетяжелыми пневмониями будут проверять на коронавирус
Источник материала: Партизан
В нашей стране появился официальный документ, в рамках которого все пациенты с тяжелыми и среднетяжелыми пневмониями будут обследоваться на наличие коронавируса.
Такие меры помогут предотвратить распространение опасной вирусной инфекции.
Об этом рассказал белорусский министр здравоохранения Владимир Караник, передает телеканал
Министр также пояснил, что в Беларуси решили разделить поток пациентов, чтобы в общей реанимации не оказалось зараженных.
Караник заявил, что инфицированные пациенты могут усугубить положение людей с обычной пневмонией.
Дабы не допустить такой ситуации, в Беларуси будут проверять пациентов с тяжелыми и среднетяжелыми пневмониями на коронавирус.
Согласно самым последним данным, коронавирус зафиксирован уже в 101 стране. Общее количество зараженных составляет 105 586 человек.
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В нашей стране появился официальный документ, в рамках которого все пациенты с тяжелыми и среднетяжелыми пневмониями будут обследоваться на наличие коронавируса.
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