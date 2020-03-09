В Беларуси людей с тяжелыми и среднетяжелыми пневмониями будут проверять на коронавирус

Такие меры помогут предотвратить распространение опасной вирусной инфекции.





ОНТ . Об этом рассказал белорусский министр здравоохранения Владимир Караник, передает телеканал





Министр также пояснил, что в Беларуси решили разделить поток пациентов, чтобы в общей реанимации не оказалось зараженных.





Караник заявил, что инфицированные пациенты могут усугубить положение людей с обычной пневмонией.





Дабы не допустить такой ситуации, в Беларуси будут проверять пациентов с тяжелыми и среднетяжелыми пневмониями на коронавирус.





Согласно самым последним данным, коронавирус зафиксирован уже в 101 стране. Общее количество зараженных составляет 105 586 человек.