Итоги торгов: доллар прибавил больше 11 копеек, евро — больше 15

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня ночью случился резкий обвал цен на нефть. Черное золото подешевело более чем на 30%. На международных рынках упал российский рубль: за один доллар уже предлагают 72 соседских рубля. Еще до торгов белорусские банки подняли курс продажи доллара и евро в интернет-банкингах и мобильных приложениях. Чем закончились торги на Белорусской валютно-фондовой бирже?





Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с резкого падения российского рубля. Он потерял 13,65 копейки, к концу торгов минус вырос до 15,87. Его сотня остановилась на отметке в 3,1628 белорусского.

Евро сначала прибавил 8,42 копейки, потом рост составил 13,41 копейки, а к концу торгов плюс уже достиг 15,72 копейки. Финишный результат составил 2,675.

Доллар с ходу прибавил 8,05 копейки, а к концу торгов — 11,22. Его итоговая цена — 2,3518.

В пятницу мы уходили на выходные с рекордом доллара. Американская валюта набрала 0,39 копейки и стала стоить 2,2396. Валюта ЕС прибавила 2,76 и стала стоить 2,5178. Российский рубль просел на 5,35 копейки, до 3,3215 белорусского за сотню.