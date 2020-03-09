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Итоги торгов: доллар прибавил больше 11 копеек, евро — больше 15
09.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня ночью случился резкий обвал цен на нефть. Черное золото подешевело более чем на 30%. На международных рынках упал российский рубль: за один доллар уже предлагают 72 соседских рубля. Еще до торгов белорусские банки
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с резкого падения российского рубля. Он потерял 13,65 копейки, к концу торгов минус вырос до 15,87. Его сотня остановилась на отметке в 3,1628 белорусского.
Евро сначала прибавил 8,42 копейки, потом рост составил 13,41 копейки, а к концу торгов плюс уже достиг 15,72 копейки. Финишный результат составил 2,675.
Доллар с ходу прибавил 8,05 копейки, а к концу торгов — 11,22. Его итоговая цена — 2,3518.
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Сегодня ночью случился резкий обвал цен на нефть. Черное золото подешевело более чем на 30%. На международных рынках упал российский рубль: за один доллар уже...
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