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Беларуские врачи первыми в мире пересадили почку и вернули девушке слух – одновременно
Источник материала: KYKY>
Беларуские врачи провели уникальную операцию: 23-летней девушке одномоментно пересадили почку и кохлеарный имплантат (прибор, который компенсирует потерю слуха). Об этом
Все операция заняла шесть часов. В ней участвовали сразу две бригады беларуских медиков – это почти 30 специалистов Минского научно-практической центра хирургии, трансплантологии и гематологии во главе с замдиректора центра по медицинской части Олегом Калачиком и медики из РНПЦ оториноларингологии во главе с замдиректора по клинической работе центра Мариной Песоцкой.
Главная сложность операции заключалась в том, что ранее у девушки обнаружили первичную иммунную тромбоцитопению [снижение числа тромбоцитов в кровяном русле], которая не позволила бы сделать вторую операцию. Иными словами, медики справились сразу с двумя задачами, и пациентке не пришлось выбирать, какую проблему со здоровьем ей решить.
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Беларуские врачи провели уникальную операцию: 23-летней девушке одномоментно пересадили почку и кохлеарный имплантат (прибор, который компенсирует потерю слуха)....
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