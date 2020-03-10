Беларуские врачи первыми в мире пересадили почку и вернули девушке слух – одновременно

Источник материала: KYKY

Беларуские врачи провели уникальную операцию: 23-летней девушке одномоментно пересадили почку и кохлеарный имплантат (прибор, который компенсирует потерю слуха). Об этом пишут в официальном телеграм-канале Минздрава. Ведомство говорит, что подобное случается в мире в первый раз.

Все операция заняла шесть часов. В ней участвовали сразу две бригады беларуских медиков – это почти 30 специалистов Минского научно-практической центра хирургии, трансплантологии и гематологии во главе с замдиректора центра по медицинской части Олегом Калачиком и медики из РНПЦ оториноларингологии во главе с замдиректора по клинической работе центра Мариной Песоцкой.

Главная сложность операции заключалась в том, что ранее у девушки обнаружили первичную иммунную тромбоцитопению [снижение числа тромбоцитов в кровяном русле], которая не позволила бы сделать вторую операцию. Иными словами, медики справились сразу с двумя задачами, и пациентке не пришлось выбирать, какую проблему со здоровьем ей решить.