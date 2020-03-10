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ГАИ разыскивает водителя, который 9 марта сбил девочку на светофоре в Барановичах

10.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла в понедельник, 9 марта, в 16.20, на перекрестке улиц Войкова и Баранова.

ГАИ разыскивает водителя, который 9 марта сбил девочку на светофоре в Барановичах

Фото: Intex-press

Девочка 2007 года рождения переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу, в результате чего произошло столкновение, рассказал Intex-press Александр Кривенков, временно исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД.

Девочка пошла дальше по своим делам, а водитель уехал в места ДТП. Вечером она рассказала маме о случившемся, и женщина отвезла дочь в больницу. Здоровью девочки ничего не угрожает.

Теперь милиция разыскивает допустившего наезд водителя. Всех граждан, которым что-либо известно о происшествии или они были свидетелями столкновения, просьба сообщить об этом в ОГАИ Барановичского ГОВД по тел. 48-48-43 либо 102.

 
 
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  Авария произошла в понедельник, 9 марта, в 16.20, на перекрестке улиц Войкова и Баранова. Фото: Intex-press Девочка 2007 года рождения переходила проезжую часть на зеленый...
 
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