ГАИ разыскивает водителя, который 9 марта сбил девочку на светофоре в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла в понедельник, 9 марта, в 16.20, на перекрестке улиц Войкова и Баранова.





Фото: Intex-press

Девочка 2007 года рождения переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу, в результате чего произошло столкновение, рассказал Intex-press Александр Кривенков, временно исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД.

Девочка пошла дальше по своим делам, а водитель уехал в места ДТП. Вечером она рассказала маме о случившемся, и женщина отвезла дочь в больницу. Здоровью девочки ничего не угрожает.

Теперь милиция разыскивает допустившего наезд водителя. Всех граждан, которым что-либо известно о происшествии или они были свидетелями столкновения, просьба сообщить об этом в ОГАИ Барановичского ГОВД по тел. 48-48-43 либо 102.