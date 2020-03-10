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Польша вводит санитарный контроль на границе. Смотрите, как это происходит
10.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Польское
"Контроль затронет польско-украинскую, польско-белорусскую и польско-литовскую границу. Санитарные пункты также находятся на южной и западной границе", - заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о введении санитарного контроля на границах Польши с Германией и Чехией. На границе проверяются транспортные средства. В процедуре задействованы пограничники, полиция и медики. Людей с симптомами
В связи с коронавирусом правительство Польши отменило все массовые мероприятия в стране, вузам рекомендовано перейти на онлайн-обучение.
По последним данным, в
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Польское правительство приняло решение ввести санитарный контроль на всем протяжении своих границ, сообщает "Радио Польша". "Контроль затронет...
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