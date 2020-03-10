Польша вводит санитарный контроль на границе. Смотрите, как это происходит

Источник материала: Виртуальный Брест

Польское правительство приняло решение ввести санитарный контроль на всем протяжении своих границ, сообщает "Радио Польша".





"Контроль затронет польско-украинскую, польско-белорусскую и польско-литовскую границу. Санитарные пункты также находятся на южной и западной границе", - заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о введении санитарного контроля на границах Польши с Германией и Чехией. На границе проверяются транспортные средства. В процедуре задействованы пограничники, полиция и медики. Людей с симптомами коронавируса госпитализируют. Пассажиры и водители также заполняют бланки, в которых пишут свой номер телефона, адрес, куда едут или откуда возвращаются.





В связи с коронавирусом правительство Польши отменило все массовые мероприятия в стране, вузам рекомендовано перейти на онлайн-обучение.

По последним данным, в Польше зафиксировано 18 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.