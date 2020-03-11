«Миллионеры женятся на глупеньких студентках только в кино». Екатерина Гордеева о том, как имидж меняет жизнь

Источник материала: Tut.by

В текстах Екатерины Гордеевой к строке описания «об авторе» с недавнего времени прибавилась новая должность — фэшн-редактор LADY. Кому мы доверили говорить о моде и стиле от лица нашего портала, почему Екатерина имеет право критиковать чужие образы, и как стратегический имидж помогает женщинам строить карьеру (или распоряжаться мужским кошельком — все зависит от цели) — в этом интервью.





«Каждый раз, когда мы выходили в прямой эфир, я смотрела на ведущих и думала: «Почему же они так плохо выглядят?»

Екатерина не раз делала обзоры, в которых рассказывала, как верная имиджевая стратегия позволяла публичным людям добиваться своей цели. И даже анализировала имидж президента Беларуси . Но для читателя по-прежнему непонятно, что такое «эксперт по стратегическому имиджу».

Этот вопрос мы задали самой Екатерине:

— Давайте разберемся с определениями: стиль — это про красивую, подходящую конкретному человеку одежду, имидж — про то, как управлять впечатлением и создавать нужный вам образ. Стратегический имидж стоит на ступень выше: он про постановку и достижение долгосрочных целей, управление репутационным капиталом и комфортную жизнь в своем теле. То есть человек должен быть не только признан и успешен, но и доволен собой.

Хороший имидж — это всегда про гармонию и счастье. А еще — про регулярную осознанную работу над тем, чтобы жить и чувствовать себя лучше. В то время как неудовлетворенность жизнью, по моему мнению, случается от лени и пассивности, а еще уверенности, будто ты самый замечательный, и все социальные блага должны нарисоваться сами собой. К счастью, природа сделала это невозможным.

Я считаю, что работа над имиджем — самый простой короткий путь к лучшей жизни. Как говорил адмирал Уильям Макрейвен: «Простые вещи, такие как тщательно заправленная по утрам кровать или до блеска начищенные ботинки меняют человека изнутри».

Внешние усилия меняют внутреннее состояние, а оно, в свою очередь, запускает цепочку перемен в окружении, почти магическим образом притягивает удачу и нужные контакты. С этим и работает стратегический имидж, но пока я единственный человек в Беларуси, который умеет его строить.

— Знаете, в какой-то момент работа стилиста стала таким же «ругательством», как когда-то — фотограф, а теперь — коуч. Какой была ваша мотивация прийти в сферу, где столько случайных людей?

— Для меня все началось почти 8 лет назад с работы на одной из телепередач белорусского ТВ. Помню, смотрела на ведущих и недоумевала, почему красивые люди так плохо выглядят и почему дирекция канала не стесняется выпускать их в эфир. Оказалось, что их внешним видом почти никто не занимался профессионально.

Хотя многие видели проблему и пытались решать ее своими силами, им не к кому было обратиться даже за простой консультацией. Плюс мы живем в стране со странной архитектурой, жуткими «Табакерками», «мавзолеями» на каждом углу и культурой, на финансирование которой деньги, такое ощущение, выделяются по остаточному принципу. Поэтому пассивно развить хороший вкус в Беларуси не выходит: неоткуда взяться качественному визуальному опыту и насмотренности.

Так выяснилось, что потребность у аудитории есть, рынок свободен, конкуренция очень слабая — приходи и твори! После этого озарения я нашла педагога в Москве, подход которого был мне близок, повысила квалификацию на дополнительных курсах, перенимала опыт у коллег из Европы, а через несколько лет после начала практики получила диплом модельера-конструктора.





В результате пул клиентов сформировался быстро: примерно через год после работы с первым клиентом я уже везла группу на шоппинг в Милан. Скоро попасть ко мне на консультацию стало непросто, несмотря на то, что работа со мной стоила в 2−2,5 раза дороже, чем у коллег — свободных окон в расписании могло не быть 1,5−2 месяца, хотя, чтобы успевать больше, я трудилась по 12−14 часов в сутки, часто отказывалась от выходных.

Со временем я начала понимать, что просто одеть человека недостаточно — он может открыть рот, и вся работа пойдет прахом. Ведь имидж строится не на паре удачных комплектов, а на умении учитывать контекст, понимании, куда человек в результате хочет прийти, и как далеко он может продвинуться с текущей базой.

В тот жизненный период знакомая пресс-секретарь одного российского политика обратилась ко мне за помощью для своего подопечного — и так для меня началась работа в связке с политтехнологиями и PR, которая и привела к работе в сфере стратегического имиджа.

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю: тотальное напряжение тех лет и постоянная необходимость изучать все больше далеких от стиля дисциплин не прошли даром. Несмотря на то, что большинство политиков и бизнесменов в Беларуси все еще предпочитают одеваться «красиво», а не «проактивно», у меня есть пул давних клиентов и лист ожидания.

«Невозможно встретить мужчину мечты, не являясь женщиной его мечты»

— В вашей практике есть примеры, когда это сработало — и жизнь человека действительно изменилась вместе с имиджем?

— Таких историй было много. Из последнего: мой клиент получил быстрое повышение до топ-менеджера в финансовой сфере. Другой — полностью сменил сферу деятельности — и очень этому рад. Есть те, кто стал популярнее и научился получать удовольствие от пристального внимания аудитории. Примеров много, и во всех этих случаях люди становились счастливее.





— А если цель связана не с работой, а с личной жизнью? Например, ваш текст о том, как нужно выглядеть, чтобы мужчина захотел тебя содержать, стал одним из самых популярных на портале.

— О, с этим разобраться даже проще, чем с карьерой. Такие задачи мы решаем легко (Улыбается.)

Что касается популярности материала — не вижу в этой теме ничего плохого, у меня тут нет белого пальто. Сейчас в меня полетят камни, но я убеждена, что не все могут руководить компаниями, быть экспертами, реализовать себя в профессии, благотворительности или общественной работе. Но точно также: не все могут манипулировать мужчинами так, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни. И, если не умеешь делать ничего кроме этого, лучше реализовывать единственную возможность максимально эффективно, правда?

Я знаю женщин, которые за 5 лет такого ударного труда накопили себе на недвижимость, безбедную старость и учебу детей за рубежом. Но богатые мужчины не дураки, и свои деньги они просто так не отдают. Простой эскорт для них порой безопаснее и дешевле: потому что не нужно тратить время на построение отношений, навешивать на себя обязательства и тратить больше, чем расходы на почасовку или подарки. Жена или постоянная девушка всегда обходится дороже.

Это миф — будто состояния готовы сложить к женским ногам просто за красивое тело или черный пояс по минету. Не верьте в это, если не хотите остаться у разбитого корыта.

Решая «ловить» состоятельных мужчин, нужно понимать все риски. Например, что внешность — до печального быстро исчерпаемый ресурс, который с возрастом из актива переходит в пассив и требует все более серьезных инвестиций для своего поддержания. Поэтому такая «профессия», как у балерин, — очень ограничена по времени и подразумевает ранний выход на пенсию. Только если женщине не посчастливилось стать в своей сфере Плисецкой, которая танцевала даже в семьдесят лет. Такие тоже есть, но их единицы.

— Вас, кстати, недавно критиковали в Фейсбук-пространстве из-за того, что вы не разделяете феминистическую повестку дня и указываете женщинам, как им нужно выглядеть, чтобы добиться внимания мужчин и успехов в работе с помощью внешности…

— Это очень смешно. Странно отрицать, что стереотипы и паттерны, задаваемые гендерной наценкой, работают. Это почти то же самое, что отрицать гравитацию или электромагнитное излучение. Все это влияет на нас, даже если зажмуриться и сто раз повторить «Гравитации не существует».

Моя точка зрения вполне вписывается в феминистическую повестку. Чем мне нравится современный феминизм: он говорит — да, я женщина. В том числе и в бизнесе. Но я не должна ради успеха прятать себя в мужской одежде! Женская одежда не делает меня слабой. Напротив: она может стать моим соратником в работе.





То же касается и личной жизни. Как бы ни было неприятно осознавать, но невозможно встретить мужчину мечты, не являясь женщиной его мечты. Мы притягиваем только тех партнеров, которых достойны в текущий момент жизни. Миллионеры женятся на глупеньких студентках только в кино, в реальности такой человек большинство женщин просто не заметит — настолько большая пропасть лежит между ним и простой офисной работницей. Им даже поговорить будет не о чем, нет общего пространства, которое бы способствовало сближению.

Поэтому в поиске мужчины важны не только внешность или навыки самопрезентации, но и ваш бэкграунд, культурный уровень, профессиональные успехи, семья и друзья. Можно до пенсии ждать принца, а можно трезво оценить свои возможности и начать расти. Миллионеры, кстати, достанутся не всем — слишком высока конкуренция в сегменте, а вот хорошего любящего мужчину может привлечь любая. Главное — не тратить жизнь на ожидание.

Но, конечно, можно уверовать в собственную исключительность и умение «быть выше социума» — чтобы царить над миром, пока не видят санитары. Каждый волен выбирать свой путь. Мои рекомендации касаются только тех, кто хочет их услышать, я никому их не навязываю. Но всегда оставляю за собой право давать честную оценку, без скидок на излишнюю чувствительность собеседника.

— Те, кто сталкиваются с жесткими комментариями в свой адрес, обижаются. Да даже с нами обещали судиться после того, как вы в одной из своих статей прошлись по стилю узнаваемой персоны. В частности, звучало «да как она (то бишь, вы) смеет такое говорить!». Можете ответить?

— Поскольку мне посчастливилось транслировать свое мнение через портал LADY и с недавнего времени быть фэшн-редактором этого ресурса, я могу себе позволить критику имиджа даже самых известных персон. И скажу больше, не вижу смысла отказывать себе в таком удовольствии — в конце концов слишком долго белорусское медиапространство было стерильным и до тошноты положительным. Поэтому моя цель — написать текст, интересный широкому кругу читателей, а не сделать реверанс герою колонки.

Если человек хочет развиваться в медийной сфере, ему нужно быть готовым к тому, что люди захотят большего. А именно: увидеть изнанку жизни, покопаться в грязном белье. Мы можем быть трижды интеллигентными, культурными и интересными, но человек устроен так, что больше внимания он всегда обращает на тень и недостатки.

Сказанное выше отнюдь не означает, что я стремлюсь к хайпу. Очернить или поругать ради большого количества прочтений тоже не моя цель. Я люблю красоту, мне хочется восхищаться и делиться удачными находками. Но таких героев все еще очень мало, у большинства селебрити нет никакого имиджа или же они придерживаются «пионерской» стратегии, к которой сложно придраться.

Но придраться сложно не потому что она идеальная — она скучная. Зачем писать о человеке, который просто оделся в чистое? От этого никакой пользы читателям не будет, и интереса такой контент тоже не вызовет.

К слову, поэтому наши селебрити так мало зарабатывают — хотят оставаться вне критики и делать все аккуратненько, чтобы не дай бог не вызвать негодование тех, с кем придется увидеться на очередном мероприятии. Отсюда такое нежелание аудитории следить за жизнью и творчеством белорусских знаменитостей. Как следствие, инвесторам неинтересно вкладывать в шоу-бизнес деньги — нет интереса широких масс, а концерт в ДК инвестиции не отобьет. Для успеха нужно быть смелым.





— Кстати, принято считать, что того самого «фэшена» в Беларуси нет, как в Советстком Союзе — секса.

— Я уверена: если 300 раз сказать, что фэшн-сфера у нас есть, на 301-ый раз люди в это поверят. У нас есть талантливые дизайнеры, хорошие стилисты, люди, которые пользуются имиджем грамотно — и в медийной сфере, и в политике. Это сфера, которая развивается очень быстро, и нам уже есть, чем гордиться. А еще я знаю, что стою у истоков того, что в будущем расцветет в медийное фэшн-пространство и заставит наше болото всколыхнуться.

«У нас большие проблемы со вкусом как раз потому, что нет культурного бэкграунда»

— Про болото: до недавнего времени часто звучала точка зрения, что в Беларуси очень красивые и модные девушки, которые после 40−50 лет исчезают в той самой болотной тине. И вместо них появляется то, что называют «тетенька» — зачастую плохо одетая и причесанная. Как вам кажется, это еще актуально?

— Актуально для определенной прослойки населения. Чем ниже культурный и финансовый уровень, тем хуже обстоят дела с возможность следить за собой. Уход за собой требует денег, а красота с возрастом не может существовать отдельно от ума, хорошего образования и профессиональной реализованности.

Но есть ли прогресс в целом? Да, определенно. Мне кажется, сейчас очень актуален термин «вторая молодость» — время, когда у женщины появляется время и деньги на себя. Я с большой благодарностью отношусь к авторам статей о белорусках старше 50, которые остаются живыми, интересными, яркими — это позволяет другим женщинам понять, что они не одни в своем стремлении оставаться красивыми, стильными, сексуальными.

Конечно, надвигающееся старение держит женщину в стрессе, но при этом здорово мотивирует заниматься карьерой и добиваться высот в работе. Осознание того, сколько стоит хороший косметолог, массажист и тренер, работает лучше любого мотивационного тренера.

— Недавно Рената Литвинова в интервью у Ксении Собчак сказала, что ничто так не старит женщину как полнота. В нашей стране многие женщины не вписываются в модельные стандарты (и у большинства из них к тому же нет денег Ренаты Литвиновой). Это приговор?

— Конечно, нет. Чрезмерная худоба, кстати, старит еще сильнее. Должна быть гармония и здоровое тело, кожа, волосы, зубы в базе.

Полная женщина — это тоже про красоту. Просто не нужно эту полноту пытаться задрапировать — итог всегда плачевный. Я дважды была шеф-стилистом международного конкурса красоты плюс-сайз: и наши участницы всегда возвращались с призовыми местами. Им это удавалось, потому что мы не пытались сделать их стройнее, а показывали, что тело с формами может быть здоровым и красивым.

Вроде бы эта же логика должна быть у бодипозитивного движения. Но у нас оно часто какое-то искаженное: восторгаться женщиной, которая весит 300 кг и появляется на обложках журналов — это не здорово. Речь идет уже не о каком-то абстрактном «позитиве», а о конкретных заболеваниях. Проблемы со здоровьем красивыми быть не могут, это против человеческой природы.

Поэтому важно показывать здоровую полноту. Кажется, каждая третья белоруска носит 48−50 размер. Как раз это норма, а никак не ХS. Нужно стремится не к худобе, а к гармонии в образе. Особенно с возрастом.

— Почему тогда так мало стильной одежды на размеры 48+?

— Тренды создаются искусственно и не имеют к стилю никакого отношения. То, что мы хотим носить сегодня — результат работы пиарщиков крупных брендов. Раньше в формировании предпочтений еще участвовал глянец, но теперь он вымирает, поскольку делать хороший контент не только дорого, но и долго. Блогеры в этом вопросе выигрывают и потому становятся более интересными партнерами для модных марок.

Вот этот тандем (бренды, блогеры и немножко журналисты) формирует тенденции. А сам тренд возникает, чтобы мотивировать людей покупать то, что корпорациям проще реализовывать. Что легче продавать? Вещи, где минимум вытачек и других нюансов кроя — их дешевле разрабатывать и шить. Именно поэтому в моду вошел овер-сайз: он не требует сложных навыков конструктора, такие вещи легко штамповать.

С вещами, которые деликатно садятся на полных женщин, сложнее — полнота всегда разная. Чтобы производить хорошую одежду для девушек плюс-сайз, нужны очень подготовленные кадры и хорошие материалы, а это дорого и нерентабельно при массовой реализации.

Из-за этого я, кстати, и открыла свое ателье: найти качественную одежду под фигуру обычного человека порой очень сложно. Плюс такие элементы гардероба, как женские брюки, практически всегда нуждаются в дополнительном подгоне портным. Работая с клиентами в собственном ателье, понимаю, как люди устали от овер-сайза и хотят носить одежду, которая хорошо сидит на их фигуре. Только вот найти такую — проблема. И мы стараемся ее решать, раз уж производитель обленился. (Улыбается.)





— В ателье обращаются только люди с нестандартными фигурами?

— Смотря, что считать стандартом. Фигуры моделей стандартны для подиума, но в жизни такое тело будет скорее счастливым исключением, чем стандартом. Поэтому я склонна считать, что приходят те, кто не хочет выбирать между комфортом и красотой одежды, а также стремится иметь в гардеробе штучные вещи, которых не будет больше ни у кого.

Также набирает силу курс на экологичность. Вещи из масс-маркет загрязняют окружающую среду не меньше пластика. Такая одежда выдерживает пару носок, а потом отправляется в помойку. Если учесть, какое количество синтетики входит в состав дешевой одежды, легко представить, как долго она будет разлагаться. Более того, в нее нельзя вдохнуть новую жизнь, в то время как вещи из добротной ткани можно перешивать, и после каждой «редакции» они будут выглядеть свежо и модно.

Меня очень радует, что все больше людей осознают свою долю персональной ответственности за экологию. Вместо того, чтобы покупать воз ненужного, к нам обращаются, чтобы мы нашли новое прочтение для любимых вещей. Интересно, но чем состоятельнее человек, тем важнее для него обновлять гардероб на имеющейся базе, а не бежать скупать новинки. Накопить на бренд может каждый, а сделать что-то полезное в рамках доступного — только единицы. Роскошь из-за растущего уровня жизни становится другой, неброской и неочевидной для «посторонних».

— Мы выяснили, что драпировать полноту — так себе затея. А как нужно одеться женщине с формами, чтобы выглядеть хорошо?

— Нет универсальных рекомендаций. Помню, на старте своей карьеры я прочитала фразу Ив Сен-Лорана о том, что идеальной женщине необходима черная водолазка. Позже эту аксиому повторила уже упомянутая Рената Литвинова. И я пошла добывать ту самую культовую водолазку в масс-маркет…

Мало того, что она была ужасного качества и поэтому выглядела совсем не так, как водолазка Литвиновой, так я еще и я смотрелась в ней, как ребенок Бухенвальда. Мне, как и многим славянкам, не идет черный. Так что к любым советам, даже от мэтров, нужно нужно относиться критически.

Правда, есть несколько рекомендаций, которые точно не навредят:

При полноте не нужно носить балахоны: они визуально добавляют 4−6 кг;

Не нужно носить тонкий каблук — он выглядит комично на крупной ноге и визуально делает ее более массивной;

Не нужно одеваться во все темное — в этом случае девушки размера 52+ похожи на грозовую тучу.

Чтобы быть не тучей, а песочными часами, купите корректирующее белье или корсет. Сейчас в Беларусь пришли вполне доступные по цене и при этом хорошие бельевые бренды. У современных корсетов эластичные косточки: можно дышать, сидеть и чувствовать себя вполне себе комфортно.

— Но вот принято считать, что корсеты, облегание, высокие каблуки — это как раз история про славянских женщин и уже моветон. Мол, европейки давно от этого отказались.

— В Европе никогда не отказывались от каблуков! Просто там женщины лучше чувствуют контекст и уместность образа. Например, европейки ходят в облегающих платьях-футлярах и на каблуках вечером, но не будут ехать в таком виде на трамвае с пакетами в двух руках. И корсеты с утягивающим бельем там носят, особенно на торжественные выходы — ведь это самый простой способ сделать пропорции своего тела красивее, а это база, без которой все украшательства не имеют особого смысла.

А наши женщины изголодались по красоте: до середины 90-ых она была недоступна, и потом мы бросились во все тяжкие. Но еще 10 лет — и мы будем точно также чувствовать, когда время для кроссовок, когда для балеток, а когда для туфель на каблуках.

Мы сейчас много путешествуем, и нам есть у кого учиться. Например, у испанок — как выглядеть стильно, притягательно и невероятно элегантно после 40. Или у француженок — компромиссу между практичностью, сексуальностью, классикой. Вероятно, этот компромисс можно обозначить также простым словом «вкус». У нас с ним до сих пор большие проблемы как раз потому, что нет культурного бэкграунда, а без него вкус развить сложно. Не на инстаграме он формируется.

Что я могу порекомендовать тем, кто хочет в себе это чувство вкуса развить? Покупать качественные издания с репродукциями, путешествовать, ходить в музеи, смотреть ютуб-каналы об искусстве, обращать внимание, как художники рисуют пропорции и работают с цветом.

Даже если вам скучно, все равно смотрите — на 10-ом часу втянетесь. И качайте интеллект, учите языки, делайте что-то полезное — не лежите на диване. Пассивность, глупость и лень считываются моментально, и от них не спасет даже самое красивое дорогое платье.