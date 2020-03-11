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Белавиа отменяет рейсы в Италию: как вернуть деньги

11.03.2020 12:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: belavia.by

«В связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой короновируса, авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск-Милан-Минск c 12 марта по 02 апреля 2020 г. включительно. Для авиабилетов «Белавиа», оформленных на рейсы Минск-Рим-Минск с вылетом с 11 марта по 02 апреля 2020 года включительно, также возможен возврат без сборов или перенос полёта до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту» сообщает «Белавиа».

Напомним, вчера правительство Италии приняло решение ввести карантин на всей территории страны из-за коронавируса. Все туристические поездки в страну закрыты. Карантин действует до 3 апреля.

«Для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом с 12 марта по 02 апреля 2020 года включительно, возможен полный возврат стоимости билета или перенос полёта до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту или на рейсы «Белавиа» по маршруту Минск-Рим-Минск. Возврат или обмен производится по месту оплаты билета» уточнили в компании.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Национальный авиаперевозчик Белавиа приостанавливает рейсы по маршрутам Минск-Рим-Минск и Минск-Милан-Минск. Деньги за ранее купленные билеты можно будет...
 
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