Выйти замуж за красавчика-француза и стать гидом в Париже. Гомельчанка рассказывает, как ей это удалось

Источник материала: Tut.by

Гомельчанка Яна Кишко не собиралась переезжать за границу, пока не встретила свою любовь. Девушка уже три года живет в Париже, разрабатывает авторские туры и проводит экскурсии по городу. Яна рассказала нам о том, как оказалась во Франции, чем отличаются французские мужчины от белорусских и что ее удивило в этой стране.





«Долгое время я боялась сказать родителям, что встречаюсь с иностранцем»

— По образованию я экономист. Проработала по специальности полгода и переехала в Минск, решив уйти в маркетинг. О переезде за границу я никогда не думала. Меня все устраивало в моей стране, мне нравилось то, чем я занималась. Как раз незадолго до того, как уехала в Париж, стала развиваться как PR-менеджер и была довольна своей работой.

С Беном мы познакомились в тиндере. Я искала людей для практики английского языка, а он — русского. На тот момент Бен находился в Минске. Он уже побывал в Москве и захотел съездить еще куда-нибудь, где говорят на русском. Выбрал Минск.

Мы встретились в тот же день, когда начали переписку. Для меня это была скорее деловая встреча, но никак не свидание. Мы пообщались несколько часов на русско-английском и разошлись. Я была уверена, что больше мы никогда не увидимся. Но вскоре он снова предложил мне встретиться.





Долгое время я боялась сказать родителям, что встречаюсь с иностранцем. Ездила в Париж тайком, называла другие города. Как оказалось, зря. Мои родители и друзья хорошо приняли Бена, хотя поначалу, конечно, у них был шок.

С родными Бена я познакомилась на Рождество. Во многих французских семьях принято собирать всех родственников в этот день. Поэтому мне предстояла встреча не только с его родителями, но и с тридцатью новыми для меня людьми.





Поженились мы спустя два года после знакомства. Свадьба проходила по французским традициям, но мы захотели сделать ее более скромной. Потому что традиционная французская свадьба предполагает снятие шато (дворца), при этом предусматривается не менее 100 гостей. Французские свадьбы похожи на наши, только нет тамады. Французы сначала много разговаривают, а потом танцуют.





«Они беспокоились, что я буду навязывать свою веру их детям»

— Еще до замужества, чтобы узнать Бена лучше, я переехала в Париж. Получила визу по программе Au pair на год. Для этого нужно было найти семью, которая готова принять меня как няню. Обязательным условием пребывания в стране по программе Au pair было прохождение курсов французского языка. Их поиском занималась французская семья. Я искала такую на сайтах aupair.com и aupairworld.com. Проходила несколько собеседований по Skype. В основном семьи интересовались, какие языки я знаю, есть ли у меня опыт работы с детьми и на какой срок хотела бы приехать. У меня был опыт: я работала с детьми в музыкальной студии.





Один раз няню искал одинокий мужчина с тремя детьми. Самым важным критерием для него был возраст девушки. Мне показалось это подозрительным, и я отказалась. Другая семья жила не в Париже, а в его окрестностях, что мне не подходило. Разговор с парой, которая в итоге приняла меня на работу, оказался самым долгим. Мы познакомились, обсудили все условия и поняли, что всех все устраивает. Хотя под конец беседы француженка очень смутилась и сказала, что им нужно задать мне очень важный вопрос, но они не знают как. Я напряглась. У меня спросили, какой я веры. Они очень беспокоились, что я буду навязывать свою веру их детям. Я объяснила, что такой проблемы точно не возникнет, и мы подписали контракт.

Весь процесс от поиска семьи до переезда во Францию занял у меня 1,5 месяца. Но мне повезло, потому что обычно на это уходит намного больше времени.





Я присматривала за двумя детьми. Рано утром забирала их и работала до 19−20 часов вечера. Оплата — 300 евро в месяц. Это очень мало для жизни во Франции. Но семья оплачивала переезд и предоставляла проживание. Тяжелее всего для меня было делать каждый день одно и то же. Я люблю разнообразие.

О французском языке

— До переезда из французских слов я знала только bonjour (здравствуйте), au revoir (до свидания), l’amour (любовь). Зато повышала уровень английского. Сейчас у меня неплохой разговорный французский, но для беседы на серьезные темы, например о политике, лексики пока не хватает. С Беном мы общаемся на французском, когда я устаю, переходим на английский.





Сейчас я живу во Франции по визе жены. Перед получением визы, а далее — и вида на жительство нужно доказать в мэрии города, что ваш брак не фиктивный. Мы еще не доказывали. Но к нам в любой день может прийти без предупреждения проверка, задать определенные вопросы, чтобы убедиться, что мы действительно живем вместе.

Французский паспорт не выдается сразу после замужества. Это целый квест длиной в 5 лет. Первый этап — получение визы жены на один год. Второй — поход с мужем в префектуру для подтверждения статуса «хорошей жены». Француз должен подтвердить и одобрить мое дальнейшее пребывание в стране. После этого я имею право продлить визу еще на год. Затем предстоит экзамен на знание языка, французской культуры и истории. До момента получения паспорта девичью фамилию лучше не менять, потому что важный документ, подтверждающий личность, — свидетельство о рождении.

«Считаю себя „легким“ гидом. Много внимания уделяю любви, интригам королевского двора»

— Оказавшись во Франции, я задумалась, кем и где буду работать. Взяла блокнот и стала записывать, что умею хорошо делать. Обратила внимание, что мне нравится выступать перед публикой, с детства привыкла к сцене. Люблю общаться с людьми и ценю разнообразие. Поняла, что мне комфортнее работать на себя, поэтому открыла ИП (во Франции — auto-entrepreneur). И теперь я провожу авторские туры по Парижу. Перед этим я, разумеется, стала изучать историю Франции. Зарегистрировалась на сайте Tripster, где разместила свои экскурсионные предложения. И уже провела около 1000 туров. Пока у меня только русскоговорящие клиенты. Чаще всего это девушки, но бывают и мужчины, влюбленные пары или семьи.





Потом ко мне стало обращаться все больше людей с вопросами, куда лучше сходить, где можно сделать красивые фотографии, как купить билет. Поэтому я сделала свой гайд, но он подойдет только для тех, кто в Париже впервые.

Если бы мне пару лет назад сказали, что я буду организовывать туры по Парижу, не поверила бы. Никогда не любила экскурсии, да еще и плохо ориентируюсь в незнакомых местах. Но классическим гидом, по сути, я и не стала. Считаю себя «легким» гидом. Я ориентируюсь на рассказы из жизни, интересные факты, много внимания уделяю любви, интригам королевского двора. Стараюсь делать экскурсии, которые увлекли бы любого. Обязательно включаю в тур остановку на кофе, чай или вино в живописном месте.

Сейчас я предлагаю обзорную экскурсию на электросамокатах, гастротур, девичник в Париже и Ницце, тур по Монмартру и другие. Также занимаюсь составлением индивидуальной программы по предпочтениям клиента.

Кстати, в Париже довольно популярный способ передвижения — велосипеды, электромопеды и электросамокаты. Мне очень нравится ездить на электросамокате, поэтому своих туристов тоже уговариваю попробовать.





О круассанах, кофе и вине

— Я переняла у французов привычку завтракать круассанами (это было нетрудно). Круассаны продаются везде. Сами французы покупают их в булочных. У них это семейный бизнес. Заглянув в очередную пекарню, можно с легкостью встретить хозяина, его детей, которые обслуживают посетителей, и даже кузенов. Мы с мужем изучили все булочные поблизости, чтобы выбрать любимую. Круассан обычно стоит около 1 евро. В кафе дороже — 2−4 евро.





Вкусный кофе в Париже найти сложнее. Часто сталкивалась с тем, что кофе красиво смотрится на фотографиях, но пить его невозможно. В Гомеле я практически в любом месте могла насладиться капучино. А в Париже нужно знать определенные точки. Мне нравится в Starbucks и в некоторых кафе, удаленных от туристического центра.

Вообще в кафе пить вино выгоднее, чем кофе. За бокал вина отдашь 4−5 евро. Кофе (латте, капучино) во многих заведениях стоит 7 евро. Но есть, конечно, места, где можно купить американо и эспрессо за 1−2 евро.

«Забастовки в Париже — обычное дело»

— В Париже приходится внимательно следить за личными вещами. Кроме краж в метро и торговых центрах, где много людей, мошенники находят и другие способы оставить вас без денег. Девушки, нередко представительницы другой нации, не француженки, просят вас подписать петицию, например о защите животных. А пока вы подписываете, лишаетесь кошелька. Или другой вариант: приятный незнакомец просит показать ему дорогу на бумажной карте. В знак благодарности обнимает вас и… вы снова без кошелька.

Забастовки в Париже — обычное дело. Бастуют все: учителя, работники метрополитена и др. Иногда из-за забастовок даже закрывают Эйфелеву башню. Но на безопасность в городе они никак не влияют.





С одной стороны, мне нравится, что люди борются за свои права, но с другой, это часто вредит окружающим, особенно если забастовка транспортная.

О французских мужчинах и знакомствах на улице

— Мужчин тут намного больше, чем женщин. Это легко заметить, зайдя вечером в бар. Они любят знакомиться в барах. Или могут подойти на улице. Как-то со мной за неделю познакомилось на улице пять парней. Один из них увидел, что я снимаю сторис, подошел ко мне и попросил его отметить. Они, французы, обожают девушек из стран СНГ за их ухоженность, за то, как они себя подают.

Французские мужчины более романтичны. Это проявляется и в словах, и в поступках. Они замечают в тебе каждую деталь.





У мужчин в странах СНГ некоторые чувства блокируются с детства, по принципу «ты же мужчина, ты сильный». Во Франции у них более широкий спектр эмоций. Они не стесняются радоваться как дети, грустить. И довольно часто именно мужчины берут декретный отпуск.

Чем французы отличаются от белорусов

— Поначалу мне было сложно привыкнуть к чрезмерной вежливости французов. Теперь кажется, что в наших странах люди общаются очень грубо, неприветливо. Особенно чувствуется разница в сфере обслуживания. А еще французы всегда приветствуют друг друга поцелуем в щеку два раза, неважно, мужчина это или женщина.

За столом француженки сами наливают себе бокал вина. Был забавный случай во время моей первой встречи с друзьями Бена. Я попросила Бена наполнить мне бокал. Девушки были в шоке, парни заулыбались. У меня спросили: «Яна, а почему ты не можешь сама? У тебя же две руки». Я объяснила, что у нас принято таким образом давать возможность мужчине проявить себя джентльменом. Они очень удивились.





Многие девушки хотят платить за себя сами и могут оскорбиться, если сделать это за них. Семью они предпочитают создавать после 30. Когда в 25 лет я появилась на улице с коляской (ребенок был не мой), на меня смотрели искоса. Мол, как-то рановато.

А еще здесь очень спокойно относятся к ведению домашнего хозяйства и стараются минимизировать усилия и время, на него затраченные. Например, здесь не принято гладить вещи, часто в квартире даже нет утюга. Рубашки и костюмы отдаются в химчистку.

Есть потрясающая маленькая фраза: «Vivre dans le moment présent», которой себя характеризуют французы. Она означает жить настоящим моментом. Это то, что я обожаю во французах и чему учусь сама. Они наслаждаются жизнью, никуда не торопятся, улыбаются, занимаются тем, что им нравится. Если их что-то не устраивает, они говорят об этом руководителю или правительству. Я думаю, право выбора и умение не молчать делает их счастливыми.