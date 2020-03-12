Водитель «Лады» сбил 13-летнего ребенка в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

Водитель 1971 года рождения за рулём «Лады» двигался по Слободскому проезду со стороны ул. Есенина в направлении Слободской. Он наехал на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал из-за припаркованного вдоль дороги транспортного средства вне пешеходного перехода.

Мальчик 13-летнего возраста попал в больницу с предварительным диагнозом ЧМТ лёгкой степени, сообщили в телеграмм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.