Волковычанка Полина Василько вышла в полуфинал конкурса «Мисс Беларусь-2020

Источник материала: Новости Волковыска

Кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020» проходил в конце февраля в Минске. Главную красавицу республики ищет телеканал ОНТ.

Условия для претенденток остаются прежними: белорусское гражданство, возраст от 18 до 24 лет, рост – не ниже 174 сантиметров, отсутствие на теле татуировок и пирсинга. Участницы не должны состоять в браке и иметь детей. Лучшие из девушек поборются за главный титул королевы красоты в финале «Мисс Беларусь-2020», который пройдет в мае.

Нашей землячке Полине Василько 19 лет, рост 173 см, в прошлом выпускница средней школы № 4 Волковыска.

В настоящее время Полина профессионально занимается моделингом, работает в странах Азии и Беларуси, хобби – йога в гамаках, изучает английский язык.

Пожелаем землячке дальнейших успехов!



