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Во всех учреждениях образования Беларуси усилены санитарно-профилактические меры

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Во всех учреждениях образования Беларуси усилены санитарно-профилактические меры

Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования.

«Министерство образования информирует об усилении санитарно-профилактических мер во всех учреждениях образования. Рекомендовано ограничить посещение, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях. При малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу», — рассказали в ведомстве.

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Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования. «Министерство образования информирует об усилении санитарно-профилактических мер во...
 
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