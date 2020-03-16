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Во всех учреждениях образования Беларуси усилены санитарно-профилактические меры
16.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования. «Министерство образования информирует об усилении санитарно-профилактических мер во...
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