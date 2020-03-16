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Новый председатель Свислочского райисполкома больше внимания будет уделять работе с людьми

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новый председатель Свислочского райисполкома больше внимания будет уделять работе с людьми

Новый руководитель Свислочского района намерен больше внимания уделять работе с людьми. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Александр Версоцкий, который сегодня согласован на должность председателя Свислочского райисполкома.

Александр Версоцкий отметил, что у Свислочского района сельскохозяйственная направленность и в числе первоочередных задач — своевременное проведение весенне-полевых работ, а также поиск новых точек роста в аграрном секторе.

Вместе с тем Александр Версоцкий считает очень важной работу с людьми: «Очень важно, чтобы у людей была возможность высказаться по волнующим их проблемам. Причем источники поступления информации могут быть разные: если молодежь, то это общение с помощью электронных ресурсов, а более пожилое население — это личные встречи. Мы создадим определенный ресурс, на который в том числе и в адрес председателя райисполкома будет поступать волнующая людей информация. Чтобы любой человек мог задать вопрос и получить на него ответ».

В числе направлений, по которым чаще всего люди задают вопросы, новый председатель назвал ЖКХ, медицинское обслуживание, благоустройство.

Он подчеркнул: «Свислочский район имеет глубокие и богатые культурные корни и традиции, в том числе с регионом связано имя Наполеона Орды. Имя этого всемирно известного соотечественника мы намерены использовать и для более широкого использования туристического потенциала». Александр Версоцкий обратил внимание, что есть интересные задумки по проведению ряда мероприятий, связанных с творческим наследием Наполеона Орды.

https://www.belta.by/

 
 
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Новый руководитель Свислочского района намерен больше внимания уделять работе с людьми. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА,...
 
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