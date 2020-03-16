Источник материала: Виртуальный Брест

Египет прекратит авиасообщение с 19 по 31 марта в целях предотвращения распространения коронавируса , сообщает Reuters .





Гостиницы в стране до конца марта будут закрыты, однако туристы, которые находятся в Египте, смогут завершить свой отпуск. Об этом во время телевизионной пресс-конференции 16 марта заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули.

Премьер заверил, что стратегических запасов основных сырьевых товаров хватит на месяцы и людям не нужно запасаться.