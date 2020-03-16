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Египет прекратит авиасообщение с 19 по 31 марта
16.03.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Египет прекратит авиасообщение с 19 по 31 марта в целях предотвращения распространения
Гостиницы в стране до конца марта будут закрыты, однако туристы, которые находятся в Египте, смогут завершить свой отпуск. Об этом во время телевизионной пресс-конференции 16 марта заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули.
Премьер заверил, что стратегических запасов основных сырьевых товаров хватит на месяцы и людям не нужно запасаться.
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Египет прекратит авиасообщение с 19 по 31 марта в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщает Reuters. Гостиницы в стране до конца марта будут...
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