Кайса ушла из биатлона. Теперь думает открыть кофейню и обустроить гнездышко с 47-летним женихом

Источник материала: Tut.by

Финская биатлонистка Кайса Макарайнен отбегала 15 кубковых сезонов. На ее счету — три Кубка мира и звание чемпионки мирового первенства. Больше «Глобусов» — только в коллекции великой Магдалены Форсберг. В 37 лет Кайса приняла решение завершить спортивную карьеру. Теперь у нее наконец появится время обустроить уютное гнездышко вместе с женихом и по совместительству финским сервисменом Яркко Силтакорпи, а также воплотить в жизнь мечты о собственной кофейне или цветочной лавке.



Фото из инстаграма Кайсы Макарайнен

Круче только Форсберг

Кайса выросла в семье учительницы и водителя автобуса. Первым ее большим хобби стали лыжные гонки. И только в 20 лет финка взяла в руки винтовку. Лыжница решила попробовать себя в биатлоне, и, кажется, не прогадала.

За 17 лет Макарайнен так и не стала признанным снайпером, зато благодаря бойцовскому характеру и феноменальному ходу выросла в одну из величайших биатлонисток современности.

— Если вы оглянетесь на 2010 и 2011 годы, то лишь я и Магдалена Нойнер показывали быстрый лыжный ход. Мы были не лучшими стрелками, но лучшие стрелки бегали намного медленнее нас, — понимала свою сильную сторону Кайса.



Фото из инстаграма Кайсы Макарайнен

Она никогда не отличалась стабильностью, что расшатывало нервную систему ее фанатов, но одновременно добавляло интриги каждому противостоянию.

Лишь Магдалена Форсберг выигрывала Кубок мира чаще, чем Кайса. Лишь Магдалена Нойнер столько же раз поднимала над головой «Большой хрустальный глобус». Соперницы не только опасались Макарайнен, но и открыто выражали ей респект:

— Спасибо за отличные битвы в течение всех этих лет, — написала в инстаграме Дарья Домрачева, выигравшая свой единственный БХГ как раз в борьбе с Кайсой Макарайнен. — Бороться с тобой было весело и, конечно, очень тяжело. Отличная карьера! Много хороших воспоминаний… Сейчас, когда у тебя будет немного больше свободного времени, добро пожаловать в Минск!



Фото из инстаграма Кайсы Макарайнен

Олимпийский рок и образ без фальши

Пожалуй, единственный титул, который так и не покорился «финской фурии», это звание олимпийской чемпионки. С каждой своей Олимпиады Макарайнен уезжала в статусе главной неудачницы и без единой награды Игр. Отвечая на вопрос о том, переживает ли она из-за этого под занавес своей карьеры, Кайса как-то ответила :

— Я стараюсь не думать о том, что награда как-то меняет жизнь, и это помогает чувствовать себя немного более спокойно.

Самое главное, что дал ей биатлон, — это страсть и вызов.



Фото из инстаграма Кайсы Макарайнен

— У каждого должен быть небольшой вызов, который подталкивает к преодолению трудностей и заставляет понять, что лучшие вещи не даются легко.

За 15 сезонов в большом биатлоне Макарайнен так и не научилась носить маску идеальной рафинированной топ-спортсменки, и этим подкупала многотысячную аудиторию. Она никогда не стеснялась слез и не подбирала синонимы крепким словам во время интервью.

— Обычно я сначала говорю, а потом думаю. Иногда были драматичные ситуации с очень сильными эмоциями, но у меня совершенно отсутствует медиафильтр. О многих вещах я, наверное, рассказала больше, чем нужно. Но люди сами видят, где истина.



Источник: instagram.com/slavikpetrcom/?hl=ru

Дом с оранжереей и собственная кофейня

В последние годы трехкратная обладательница БХГ все чаще задумывалась о завершении карьеры.

— Раньше эта мысль была самой страшной: что же от меня останется, если я перестану быть биатлонисткой? Кто я? Скольким людям интересна просто Кайса, а скольким — биатлонистка Кайса Макарайнен? — рассуждала финка.

Но к своим 37 годам она, кажется, наконец почувствовала, что заслужила время для себя, семьи и собственной оранжереи.



Фото из инстаграма Кайсы Макарайнен

Еще в 2016 году Кайса вместе с женихом, 47-летним сервисменом Яркко Силтакорпи, построили дом в двух километрах от центра города Йоэнсуу. Они обустраивают его постепенно, чтобы превратить гнездышко в дом мечты — с живописным внутренним двориком и наверняка с собственной финской сауной.

— Мне необходимы пространство и природа. Я бы никогда не смогла переехать даже в центр Йоэнсуу, не говоря уже о Хельсинки.

Когда Яркко несколько лет назад работал учителем в финском мегаполисе, Кайса чувствовала себя там очень некомфортно.



Фото из инстаграма Кайсы Макарайнен

— Я выросла в маленькой деревне и привыкла выполнять свою работу в лесу, — поясняла чемпионка.

Поэтому сейчас, когда, выходя со двора, она сразу попадает на безлюдную лыжню, Кайса точно чувствует себя прекрасно.

На вопрос, хочет ли она после завершения спортивной карьеры сразу погрузиться в тренерскую работу, 37-летняя Макарайнен честно отвечает :

— Думаю, быть тренером очень сложно. Я долго наблюдала за «элитным» биатлоном и не вижу себя здесь тренером. Не знаю, может быть, юниоры, а может быть, взрослые, которые тренируются просто для удовольствия, но нуждаются в поддержке [могли бы тренироваться у меня].



Фото из инстаграма Кайсы Макарайнен

Но, вероятно, не в самое ближайшее время. Пока Кайса не озвучивает четкую картинку будущей жизни. Слишком много четкости было в период спортивной карьеры.

— У меня нет плана. Конечно, вертятся идеи о собственном цветочном магазине или кофейне. Но одно могу сказать — офисным планктоном я точно не стану.