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НББ рекомендовал банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для граждан

21.03.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Национальный банк Беларуси рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для населения. Соответствующее письмо регулятор направил банкам, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

НББ рекомендовал банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для граждан

Для снижения кредитной нагрузки граждан НББ рекомендует банкам рассмотреть возможность кредитных каникул - отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им. Кредитные каникулы могут быть предоставлены при наличии подтверждающих документов.

Одновременно рекомендуется продлить срок возврата (погашения) кредита.

Как отмечается в письме Нацбанка, с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки возможно сокращение доходов организаций и предприятий из-за ограничения или невозможности их работы. Это может повлечь необходимость предоставления социальных отпусков работникам с частичным сохранением зарплаты. Кроме того, многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения заработной платы.

 
 
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  Национальный банк Беларуси рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для населения. Соответствующее письмо регулятор...
 
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