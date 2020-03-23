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Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию более 20 т груш

23.03.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Оперативной таможни установили незаконное перемещение на территорию России свыше 20 т груш польского производства стоимостью почти Br35 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию более 20 т груш

Таможенники остановили грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом-контейнером на автодороге М1/Е30. По документам в грузовике якобы перевозились косметические средства, текстильные и бельевые изделия, махровые полотенца. Грузоотправителем числилось одно из белорусских предприятий, получателем - российская компания. А на самом деле в грузовике перемещалось 20,5 т польских свежих груш.

Они были спрятаны за фальшстенкой из теплоизоляционных плит.

Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию более 20 т груш

В дальнейшем таможенники установили, что грузовой отсек авто опломбирован поддельным средством идентификации. Выяснилось, что и документы на товар поддельные, что подтвердила белорусская компания, значащаяся якобы отправителем: она не имеет никакого отношения к данному товару.

Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП (транспортировка в нарушение установленного законодательством порядка). Проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст.380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков).

 
 
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  Сотрудники Оперативной таможни установили незаконное перемещение на территорию России свыше 20 т груш польского производства стоимостью почти Br35 тыс., сообщили...
 
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