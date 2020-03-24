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Еще один банк приостановил выдачу кредитов, а второй перестал предоставлять карту рассрочки
24.03.2020 06:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
БТА Банк с 19 марта приостановил кредитование физлиц, об этом говорится на сайте банка. О сроках возобновления выдачи займов не сообщается. Тем временем БПС-Сбербанк временно не предоставляет карты рассрочки КартаFUN.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
БТА Банк с 19 марта также изменил лимиты по расходным валютно-обменным операциям Р2Р (переводы с карты на карту) в размере 500 белорусских рублей в сутки, а также по приходным операциям в размере 190 долларов и 180 евро в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях.
Ранее Приорбанк с 21 по 23 марта приостановил выдачу кредитов из-за «организационных и технических причин». Пока банк не сообщил, будет ли возобновлено кредитование с 24 марта.
Тем временем на сайте БПС-Сбербанка на странице с описанием карты рассрочки КартаFUN сообщается, что «с 21 марта временно не предоставляется».
Такая же информация размещена и на страницы с описанием карты Карта «FUN Platinum».
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БТА Банк с 19 марта приостановил кредитование физлиц, об этом говорится на сайте банка. О сроках возобновления выдачи займов не сообщается. Тем временем...
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