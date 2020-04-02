В Столинском районе, в результате падения травмирован мотоциклист

Источник материала: Виртуальный Брест

01.04.2020 в 15:35 часов в Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.





По предварительной информации: 61-летний житель д.Ямное Столинского района управлял мотоциклом «Хорс-Альфа XL» и двигался по ул.Набережной д.Ямное, в направлении д.Ольманы. Напротив д.34 водитель отвлекся от управления мотоциклом и совершил наезд на выбоину, расположенную по середине правой полосы движения, образовавшуюся после эксплуатации дорог в осенне-зимний период, после чего совершил падение с мотоцикла на проезжую часть.





В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в УЗ «Столинская ЦРБ». Водитель находился в мотошлеме.