|
В Столинском районе, в результате падения травмирован мотоциклист
02.04.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
01.04.2020 в 15:35 часов в Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 61-летний житель д.Ямное Столинского района управлял мотоциклом «Хорс-Альфа XL» и двигался по ул.Набережной д.Ямное, в направлении д.Ольманы. Напротив д.34 водитель отвлекся от управления мотоциклом и совершил наезд на выбоину, расположенную по середине правой полосы движения, образовавшуюся после эксплуатации дорог в осенне-зимний период, после чего совершил падение с мотоцикла на проезжую часть.
В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в УЗ «Столинская ЦРБ». Водитель находился в мотошлеме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
01.04.2020 в 15:35 часов в Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 61-летний житель д.Ямное Столинского района...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)