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Звезда плюс звезда. Французский студент прославился, соединяя фото звезд в фотошопе
Источник материала: Tut.by
Легко ли вам узнать на снимках популярных звезд? Наверное, да, но вы будете удивлены, узнав, что каждый из этих снимков на самом деле — микс из внешности двух любимцев публики. Художник из Франции мастерки обрабатывает фото знаменитостей, на его аккаунт подписаны 97,4 тысячи подписчиков, в том числе и некоторые из звезд, которых он воспроизвел. Зачем он это делает? Чтобы создать «идеальный образ» знаменитости.
Рианна и Кара Делевинь
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