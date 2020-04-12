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Звезда плюс звезда. Французский студент прославился, соединяя фото звезд в фотошопе

12.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легко ли вам узнать на снимках популярных звезд? Наверное, да, но вы будете удивлены, узнав, что каждый из этих снимков на самом деле — микс из внешности двух любимцев публики. Художник из Франции мастерки обрабатывает фото знаменитостей, на его аккаунт подписаны 97,4 тысячи подписчиков, в том числе и некоторые из звезд, которых он воспроизвел. Зачем он это делает? Чтобы создать «идеальный образ» знаменитости.

Рианна и Кара Делевинь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Benji

 
 
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Художник из Франции мастерки обрабатывает фото знаменитостей, на его аккаунт подписаны 97,4 тысячи подписчиков
 
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