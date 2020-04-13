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Гродненские таможенники с помощью инспекционно-досмотровых комплексов выявили более 250 нарушений

13.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненские таможенники с помощью инспекционно-досмотровых комплексов выявили более 250 нарушений

Инспекционно-досмотровые комплексы успешно применяются в Гродненской региональной таможне порядка 10 лет. Сейчас их пять: два стационарных и три мобильных, сообщает Гродненская региональная таможня.
 
Гродненские таможенники с помощью инспекционно-досмотровых комплексов выявили более 250 нарушений
 
Использование данной технологии существенно сокращает время проведения таможенного контроля, что способствует более быстрому и комфортному прохождению таможенной границы. При отсутствии правонарушений со стороны перевозчика или водителя, процесс сканирования автомобиля занимает 10 мин, в то время как время физического досмотра — в среднем 8 часов. 
 
Гродненские таможенники с помощью инспекционно-досмотровых комплексов выявили более 250 нарушений
 
Технология также способствует повышению эффективности осмотра, так как позволяет обнаружить незаконно перемещаемые товары в конструктивных полостях транспортного средства, а также в  специально изготовленных тайниках, зачастую расположенных в труднодоступных местах автомобиля. 
 
Гродненские таможенники с помощью инспекционно-досмотровых комплексов выявили более 250 нарушений
 
С начала 2020 года с применением инспекционно-досмотровых комплексов Гродненской региональной таможней выявлено более 250 правонарушений, стоимость незаконно перемещаемого товара составила порядка  1 млн. рублей. 
По материалам Гродненской региональной таможни
 
 
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Инспекционно-досмотровые комплексы успешно применяются в Гродненской региональной таможне порядка 10 лет. Сейчас их пять: два стационарных и три мобильных,...
 
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