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Гродненские таможенники с помощью инспекционно-досмотровых комплексов выявили более 250 нарушений
13.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Инспекционно-досмотровые комплексы успешно применяются в Гродненской региональной таможне порядка 10 лет. Сейчас их пять: два стационарных и три мобильных, сообщает
Использование данной технологии существенно сокращает время проведения таможенного контроля, что способствует более быстрому и комфортному прохождению таможенной границы. При отсутствии правонарушений со стороны перевозчика или водителя, процесс сканирования автомобиля занимает 10 мин, в то время как время физического досмотра — в среднем 8 часов.
Технология также способствует повышению эффективности осмотра, так как позволяет обнаружить незаконно перемещаемые товары в конструктивных полостях транспортного средства, а также в специально изготовленных тайниках, зачастую расположенных в труднодоступных местах автомобиля.
С начала 2020 года с применением инспекционно-досмотровых комплексов Гродненской региональной таможней выявлено более 250 правонарушений, стоимость незаконно перемещаемого товара составила порядка 1 млн. рублей.
По материалам Гродненской региональной таможни
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Инспекционно-досмотровые комплексы успешно применяются в Гродненской региональной таможне порядка 10 лет. Сейчас их пять: два стационарных и три мобильных,...
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