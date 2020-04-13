Гродненские таможенники с помощью инспекционно-досмотровых комплексов выявили более 250 нарушений

Источник материала: Вороновская газета





Гродненская региональная таможня . Инспекционно-досмотровые комплексы успешно применяются в Гродненской региональной таможне порядка 10 лет. Сейчас их пять: два стационарных и три мобильных, сообщает





Использование данной технологии существенно сокращает время проведения таможенного контроля, что способствует более быстрому и комфортному прохождению таможенной границы. При отсутствии правонарушений со стороны перевозчика или водителя, процесс сканирования автомобиля занимает 10 мин, в то время как время физического досмотра — в среднем 8 часов.





Технология также способствует повышению эффективности осмотра, так как позволяет обнаружить незаконно перемещаемые товары в конструктивных полостях транспортного средства, а также в специально изготовленных тайниках, зачастую расположенных в труднодоступных местах автомобиля.





С начала 2020 года с применением инспекционно-досмотровых комплексов Гродненской региональной таможней выявлено более 250 правонарушений, стоимость незаконно перемещаемого товара составила порядка 1 млн. рублей.

По материалам Гродненской региональной таможни