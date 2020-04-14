В Дрогичинском районе водитель опрокинул Renault в канаву с водой

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при опрокидывании легковушки в канаву в Дрогичинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 13 апреля, около 18.00, вблизи деревни Огдемер. Установлено, что 39-летний водитель Renault ехал по трассе М10 в сторону Гомеля. На 471-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль перевернулся на крышу.

В результате ДТП водитель и 38-летняя пассажирка Renault получили травмы и были госпитализированы.