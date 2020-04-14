Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси среди священников зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Такую информацию журналистам сообщил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.





"У нас один такой случай в Минске. Священник сейчас находится под присмотром врачей в госпитале", - отметил митрополит.