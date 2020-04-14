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В Беларуси среди священников зарегистрирован только один случай заражения COVID-19
14.04.2020 14:43 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси среди священников зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Такую информацию журналистам сообщил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас один такой случай в Минске. Священник сейчас находится под присмотром врачей в госпитале", - отметил митрополит.
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В Беларуси среди священников зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Такую информацию журналистам сообщил Митрополит Минский и Заславский Павел,...
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