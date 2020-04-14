По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.

С приходом пожароопасного периода в Солигорском районе проводят профилактические рейды по пожароопасным местам в районе.



Для того, чтобы предотвратить количество пожаров по причине сжигания сухой травы, специалисты не просто посещают «горящие точки», но и напоминают горожанам о правилах пожарной безопасности.



Так, владельцы собственных участков должны быть всегда готовы в чс. В наличии должны быть средства пожаротушения: бочка или ведро с водой, желательно — огнетушитель. Кроме этого, неподалеку должен находиться инвентарь, который поможет в тушении пожара.

