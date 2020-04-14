|
По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.
14.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
6 апреля 2020 16:14 1386
По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Специалисты Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям прошлись по «горящим точкам».
С приходом пожароопасного периода в Солигорском районе проводят профилактические рейды по пожароопасным местам в районе.
Солигорский ГРОЧС напоминает: если вы стали свидетелем возникновения пожара или ситуации, угрожающей безопасности окружающих, сообщите об этом по телефону 101 или 112!
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 апреля 2020 16:14 1386 По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)