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По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.

14.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


6 апреля 2020 16:14 1386

По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

Специалисты Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям прошлись по «горящим точкам».

По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.

С приходом пожароопасного периода в Солигорском районе проводят профилактические рейды по пожароопасным местам в районе.

Для того, чтобы предотвратить количество пожаров по причине сжигания сухой травы, специалисты не просто посещают «горящие точки», но и напоминают горожанам о правилах пожарной безопасности.

Так, владельцы собственных участков должны быть всегда готовы в чс. В наличии должны быть средства пожаротушения: бочка или ведро с водой, желательно — огнетушитель. Кроме этого, неподалеку должен находиться инвентарь, который поможет в тушении пожара.

По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.
По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.
По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.
По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.
По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.
По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.
По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.
По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Солигорский ГРОЧС напоминает: если вы стали свидетелем возникновения пожара или ситуации, угрожающей безопасности окружающих, сообщите об этом по телефону 101 или 112!

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ” по информации Солигорского ГРОЧС.

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"Солигорск - Новости"

 
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6 апреля 2020 16:14 1386 По «горящим точкам» прошлись в Солигорске. ФОТОФАКТ. ...
 
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