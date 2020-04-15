ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Несколько фактов транспортировки горячительных напитков раскрыли оперативники в Гродненской области

15.04.2020 18:54 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На трассе Петриков - Гомель правоохранители остановили автомобиль УАЗ, за рулем ехал 20-летний водитель. В багажнике он вез 4 бидона с жидкостью с характерным запахом браги. Объем около 160 литров. А позже в этот же день стражи порядка остановили еще одного шофера также на машине УАЗ. В его авто было уже два бидона, порядка 60 литров некой жидкости,  которая по запаху схожа с самогонной брагой. И на следующий день оперативники остановили автомобиль Volkswagen, на этот раз на дороге Михалки - Наровля - гр. Украины. Везли 20 литров самогона. По всем этим фактам проводится проверка. 
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На трассе Петриков - Гомель правоохранители остановили автомобиль УАЗ, за рулем ехал 20-летний водитель. В багажнике он вез 4 бидона с жидкостью с характерным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правоохранители в Лидском районе раскрыли серию краж с дачных участков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика