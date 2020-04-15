|
Несколько фактов транспортировки горячительных напитков раскрыли оперативники в Гродненской области
Источник материала: БTНа трассе Петриков - Гомель правоохранители остановили автомобиль УАЗ, за рулем ехал 20-летний водитель. В багажнике он вез 4 бидона с жидкостью с характерным запахом браги. Объем около 160 литров. А позже в этот же день стражи порядка остановили еще одного шофера также на машине УАЗ. В его авто было уже два бидона, порядка 60 литров некой жидкости, которая по запаху схожа с самогонной брагой. И на следующий день оперативники остановили автомобиль Volkswagen, на этот раз на дороге Михалки - Наровля - гр. Украины. Везли 20 литров самогона. По всем этим фактам проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На трассе Петриков - Гомель правоохранители остановили автомобиль УАЗ, за рулем ехал 20-летний водитель. В багажнике он вез 4 бидона с жидкостью с характерным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)