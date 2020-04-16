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В России задержали подростка, планировавшего вооруженное нападение на школу

16.04.2020 17:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России задержали подростка, планировавшего вооруженное нападение на школу

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала подростка, готовившего вооруженное нападение на одну из школ Красноярска. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на ФСБ.

Согласно предварительным данным, нападение готовил школьник 2006 года рождения. У подростка был изъят обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, были обнаружены личные дневники подростка, в которых он писал о готовящемся нападении на учебное заведение.

На какую именно школу подросток готовил нападение, пока не известно. Также пока не известны и мотивы подростка. Сам подросток уже сознался в своих намерениях. Нападение он планировал устроить в канун Пасхи.


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Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала подростка, готовившего вооруженное нападение на одну из школ Красноярска. Об...
 
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