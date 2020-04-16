В России задержали подростка, планировавшего вооруженное нападение на школу

Источник материала: ОНТ

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала подростка, готовившего вооруженное нападение на одну из школ Красноярска. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на ФСБ.

Согласно предварительным данным, нападение готовил школьник 2006 года рождения. У подростка был изъят обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, были обнаружены личные дневники подростка, в которых он писал о готовящемся нападении на учебное заведение.

На какую именно школу подросток готовил нападение, пока не известно. Также пока не известны и мотивы подростка. Сам подросток уже сознался в своих намерениях. Нападение он планировал устроить в канун Пасхи.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram