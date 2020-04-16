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В России задержали подростка, планировавшего вооруженное нападение на школу
Источник материала: ОНТ
Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала подростка, готовившего вооруженное нападение на одну из школ Красноярска. Об этом
Согласно предварительным данным, нападение готовил школьник 2006 года рождения. У подростка был изъят обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, были обнаружены личные дневники подростка, в которых он писал о готовящемся нападении на учебное заведение.
На какую именно школу подросток готовил нападение, пока не известно. Также пока не известны и мотивы подростка. Сам подросток уже сознался в своих намерениях. Нападение он планировал устроить в канун Пасхи.
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Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала подростка, готовившего вооруженное нападение на одну из школ Красноярска. Об...
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