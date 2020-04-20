Творческий форум, не имеющий аналогов в мире история фестиваля национальных культур в Гродно

Источник материала: Ивьевский край

История фестиваля национальных культур в Гродно





Уникальный многонациональный фестиваль, история которого началась в 1996 году, уже более двух десятилетий является не только визитной карточкой белорусского Гродно, но и одним из ведущих культурных и туристических брендов страны.

По традиции, раз в два года творческий форум, не имеющий по своему формату аналогов в мире, объединяет в "королевском" городе представителей этнических групп из разных регионов Республики Беларусь.

Главная идея-призыв неизменна - сохранять национальную самобытность, одновременно укрепляя единство и дружбу.

I Республиканский фестиваль национальных культур положил начало целенаправленному развитию культур национальных объединений Беларуси. Впервые белорусы на таком основательном уровне познакомились с разнообразием, соцветием национальных культур - песнями, танцами, музыкой, примерами национально-прикладного искусства, национальными традициями и национальными кухнями - тем, чем определяется культура каждой национальности.

II фестиваль совпал с празднованием 870-летнего юбилея Гродно и мероприятиями к 600-летию расселения татар на землях Беларуси.

Под знаком II Республиканского фестиваля проводились такие значимые мероприятия как III фестиваль песни украинцев Беларуси, Республиканский конкурс польскоязычных рождественских коллективов, азербайджанский праздник Навруз-Байрам, молдавский Мартинор, русская Маслениц и т.д.

Третий по счету фестиваль получил почетный статус - Всебелорусский. Проводился он во время встречи третьего тысячелетия и празднования 2000-летия христианства в Республике Беларусь. В его рамках прошли 9 фестивалей польской песни, 5 - искусства украинцев Беларуси, 4 - еврейской культуры, огромное количество концертов, выставок, конференций, творческих встреч.

IV Всебелорусский фестиваль национальных культур стартовал 17 февраля 2001 года торжественным концертом в Минске. Список национальных объединений пополнился: к фестивальному движению присоединились белорусские узбеки, туркмены, марийцы, чуваши, дагестанцы, афганцы.

V Всебелорусский фестиваль национальных культур - юбилейный. Его география значительно расширилась. На региональных этапах фестиваля участники представляли 66 населенных пунктов (38 городов и 28 деревень). В творческих композициях была широко представлена тема освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

VI Всебелорусский фестиваль национальных культур был посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в рамках заключительных мероприятий прошел конкурс молодых исполнителей национальной песни.

В программе заключительных мероприятий VI Всебелорусского фестиваля насчитывалось 46 мероприятий.

Ярким и красочным шествием представителей национальных диаспор начался первый день заключительных мероприятий VII Республиканского фестиваля национальных культур. По центральным улицам старинного Гродно в великолепных народных костюмах прошли участники 53 общин, объединяющих людей 27 национальностей. Их большая семья пополнилась новыми членами - к фестивальному движению приобщились белорусские болгары и индусы.

VIII фестиваль был посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник - символ межнационального содружества и мира на белорусской земле, где представители самых разных наций имеют возможность в полной мере раскрыть богатство своей неповторимой и колоритной культуры.

Во время проведения заключительных мероприятий IX Республиканского фестиваля национальных культур в г. Гродно в июне 2012 года зрителей и участников ждало более 20 новых проектов, таких как: гала-концерт творческих коллективов стран ЕЭС, фестиваль единоборств представителей разных национальностей, конкурс богатырей Беларуси и т.д.

6 июня 2014 года в Гродно стартовал Х Республиканский фестиваль национальных культур. 900 представителей 36 национальностей приняли участие в праздничных мероприятиях.

3-5 июня 2016 года в г.Гродно прошел XI Республиканский фестиваль национальных культур. Главная тема фестиваля звучала как "Белорусы - объединяющая нация". Идеей стал призыв "Мы - за мир, МИР - за нас!". Фестиваль переступил грань культурного события и стал форумом, объединяющим людей политики, дипломатии, журналистики и многих других.

Традиционным театрализованным шествием представителей 35 национальных диаспор официально открылся 1 июня 2018 года XII Республиканский фестиваль национальных культур. Одним из значимых событий явилось открытие культурного центра "Фестивальный". Темой этого года стали народные игры национальностей. Впервые за годы фестиваля был объявлен конкурс на лучшее подворье, победу в котором одержала казахская диаспора, представившая вниманию зрителей настоящую юрту с уникальными предметами национального быта.

Впервые расширена география самого фестиваля: третий день праздника переместился на Августовский канал.

По материалам управления культуры

Гродненского облисполкома.