Вот что вам нужно знать, если у вас бывает изжога

Источник материала: Tut.by

Пищеварительная система человека — своеобразная «фабрика», которая перерабатывает еду и напитки. Но когда происходит сбой, может возникать распространенный недуг — изжога, рассказывает врач-терапевт высшей категории Наталия Кузнецова. Это безобидное следствие неправильного питания или симптом серьезного заболевания? Давайте разбираться.

Что такое изжога и почему она бывает?

— Начнем с того, что изжога проявляется неприятным жжением в горле и во рту.

Она может возникать из-за того, что кислота из желудка попадает в пищевод: из-за повышенной кислотности желудка или высокой восприимчивости слизистой оболочки пищевода к соляной кислоте. Провоцировать изжогу могут разные факторы, но большая часть из них связана с питанием. Например, изжога может быть из-за переедания — желудок не дает закрыться нижнему пищеводному сфинктеру. Ее могут вызывать определенные продукты или сам формат питания — перекусы на ходу, фастфуд, жирная пища и много кофе, а также курение, прием некоторых лекарственных препаратов, поднятие тяжестей. Изжога может быть результатом того, что вы перенервничали — зачастую это такая реакция организма на стресс. Также она может проявляться у беременных женщин, у людей с избыточным весом.

Какими могут быть первые признаки изжоги?

Поначалу она может проявляться, казалось бы, незначительными симптомами. Например, кашлем после еды, болью в груди, першением в горле, сиплым голосом.

Может ли она указывать на сбои в работе организма?

Изжога может быть общим симптомом гастрита, воспаления слизистой пищевода, эрозии желудка, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Часто проявления могут даже сигнализировать о болезнях сердечно-сосудистой системы. Поэтому самостоятельно лечить регулярную изжогу нельзя, нужно идти на прием к терапевту, который назначит анализ и уже при необходимости направит к гастроэнтерологу. Нельзя недооценивать этот недуг: самолечение может привести к опасным осложнениям — вплоть до развития язвы или рака пищевода.

Кроме того, частая изжога может подрывать способность пищевода защищаться от выделяемый кислоты, и у человека может развиваться распространенное в последнее время заболевание органов пищеварения — гастроэзофагорефлюксная болезнь (ГЭРБ). По определению ВОЗ, это хроническое заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны и характеризующееся спонтанным или регулярно повторяющимся забрасыванием в пищевод желудочного содержимого или содержимого двенадцатиперстной кишки. На наличие ГЭРБ, помимо изжоги, могут указывать отрыжка, боли за грудиной, неприятные ощущения при прохождении пищи по пищеводу, рвота, тошнота и пр.

Но разве от изжоги не помогут таблетки для облегчения пищеварения, которые так часто рекламируют по телевизору?

Таблетки помогают облегчить неприятные ощущения. Однако, если каждый раз при появлении изжоги просто выпивать таблетку «из рекламы» или разводить содовый раствор (один из народных методов борьбы), избавиться от заболевания, которое на самом деле может вызывать симптом, не удастся. Нужно своевременно обследоваться, чтобы не допустить тяжелых осложнений.

Как проходит обследование у врача в случае изжоги?

Прежде чем назначать лечение, врач определяет причину изжоги. Медицинское обследование может состоять из привычных лабораторных анализов (общий и биохимический анализ крови и другие при необходимости) и из специальных процедур — эндоскопического осмотра слизистой верхних отделов желудочно-кишечного тракта, измерение уровня pH в разных отделах желудка, пищеводе и двенадцатиперстной кишке, контрастного рентгенологического исследования, ультразвукового исследование органов брюшной полости.

Можно ли полностью вылечить изжогу?

Лечение изжоги может даже не требовать медикаментозной терапии. Если причина в рационе — его будет достаточно поправить. Если замечаете, что после какого-то продукта появляется изжога — лучше от него отказаться, но продолжить за собой следить. Если симптом не проходит — понадобится консультация специалиста, который назначит специальные препараты от изжоги.

Если же изжога — симптом другого заболевания, помогут справиться подобранные специалистом лекарственные препараты.

Что делать для профилактики изжоги?

Нужно наладить режим питания — он должен быть регулярным — и научиться есть не спеша, не на ходу, тщательно пережевывая. Важно не есть на ночь, последний прием пищи лучше делать за 3−4 часа до сна. Если вас мучает изжога, следует исключить из рациона жирные, острые и копченые блюда, сократить количество выпиваемых газированных и алкогольных напитков, при этом нужно следить за своим водным балансом и пить обычную воду.

Старайтесь после еды делать получасовые прогулки, избегать продолжительной работы только в наклонном положении и выберите удобное положение для сна, чтобы голова была приподнята на 15−20 см. Еще один важный совет — выбирать не тесную одежду, носить ее без тугих ремней и поясов, чтобы постоянно свободно дышать.

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