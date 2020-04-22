Родом из педагогической династии

Наверное, каждый человек, выбирая профессию, не только оценивает свои способности, навыки и умения, но также прислушивается к своему сердцу. Ведь так важно сделать правильный выбор, чтобы впоследствии реализовать себя в том или ином виде деятельности в полной мере и, при этом, испытывать полную гармонию с самим с собой.





А если перед глазами есть положительный пример родителей, которые счастливы в своем выборе, то здесь дела обстоят куда проще.

Именно так случилось в жизни Натальи Терпицкой, учителя-дефектолога ГУО «Ясли-сад №1 г.Смолевичи».

— Я родилась в семье педагогов, — рассказывает Наталья Эдуардовна. — Отец преподаватель БГПУ имени М.Танка, а мама всю себя посвятила работе в детском доме.

И я решила продолжить дело родителей, выбрав для себя педагогическую специальность. Окончила Минский педколледж по специализации «логопедия» и в том же году поступила в БГПУ имени М.Танка на факультет специального образования.

Родилась Наталья в Минске, планировала там же и работать, но судьба распорядилась иначе.

— В Смолевичах у меня жила бабушка, — продолжает рассказ педагог, — В год, когда я закончила колледж, а это было в 2007-м году, бабуля заболела. И ей требовался присмотр и уход. Тогда мы с мамой переехали к бабушке, и я решила начать свой педагогический путь именно здесь, в Смолевичах. На вакансию в ГУО «Ясли-сад №1» откликнулась с радостью. И вот до сих пор, уже 13-й год, ничего в своей профессиональной жизни менять не хочу. Университет окончила заочно. Конечно, начинать было страшно. Но меня очень сильно поддерживала мама, она помогала мне в работе: советовала, подсказывала, направляла. И с каждым новым годом я чувствовала, что профессию выбрала правильно. Прибавлялось знаний, опыта. И сейчас я развиваюсь в профессии и менять ее не хочу.

Стоит ли говорить, что родители поддержали дочь в ее выборе, и очень ему обрадовались. Сейчас за консультациями к Наталье обращаются близкие и дальние родственники. Ведь здорово, когда в семье есть такой замечательный «свой собственный» специалист.

— Консультирую большое количество людей: обращаются родные, приходят за советом соседи, знакомые, — говорит педагог.

Свою профессию Наталья Эдуардовна называет любимым хобби, а потому и все свободное время уделяет ей: изучает новые материалы, шьет пособия из фетра, фоамирана.

Работает специалист с детками, у которых есть нарушения речи. Прежде, чем попасть на занятия к учителю-дефектологу, ребята проходят предварительную диагностику. И если педагог замечает, что ребенок нуждается в помощи, то семья направляется на психолого-медико-педагогическую комиссию, которая выносит решение, нуждается ли ребенок в специализированной помощи.

В пункте коррекционно-педагогической помощи ГУО «Ясли-сад №1 г. Смолевичи» ежегодно получают помощь 25 деток. Наталья Эдуардовна проводит для них как подгрупповые, так и индивидуальные занятия. С 2017-го года в детском саду функционирует интегрированная группа. Здесь занимаются ребята с более сложными речевыми нарушениями. Коррекционный процесс в этой группе строится по другому принципу, и система занятий здесь, соответственно, иная.

— В речевом развитии ребенка многое зависит от родителей, — отмечает специалист. — Дети, которым в семье уделяют время, безусловно, имеют более высокий речевой уровень. А если мама и папа с ребенком не занимаются, то, чаще всего, малышу требуется помощь специалиста. Если бы в нашем пункте коррекционно-педагогической помощи был психолог, процесс строился бы более эффективно. А так приходится применять на занятиях свои знания из психологии и быть многофункциональным специалистом.

В завершение разговора Наталья Эдуардовна отмечает, что нашла себя не только в профессии, полюбила свое место работы, но и комфортно себя чувствует в этом городе:

— Смолевичи — это город моего детства. Здесь я проводила лето, каникулы, выходные. Для меня этот населенный пункт не чужой. Мне здесь хорошо. Тем более, не сравнить город в 2007-м году и сейчас. Транспортное сообщение с Минском, где я часто бываю, выше всяких похвал. Я не чувствую, что живу где-то далеко от столицы.

Остается пожелать Наталье Эдуардовне успехов в профессии. Уверена, что слов благодарности от тех, кому ее помощь пришлась как нельзя кстати, в жизни специалиста немало.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.