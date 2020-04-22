К середине 1944 года Красная Армия день за днем очищала от фашистских завоевателей один за другим регионы Советской страны, выдворяя врага за наши государственные границы. Казалось: победа совсем близко.

Но гитлеровские захватчики были еще очень сильны и отчаянно сопротивлялись, стремясь удержаться на европейских рубежах, чтобы продолжать свое господство на захваченных территориях многих государств Европы. Фашизм надеялся на реванш. А перед Красной Армией ставилась задача освободить народы от коричневой чумы, полностью и окончательно расправиться с нею, принести своему народу и Европе долгожданные и надежные мир и свободу, не дать фашизму возродиться и вновь властвовать. И поэтому «не только за свою страну солдаты гибли в ту войну…».

Тысячи и тысячи наших земляков, уроженцев и жителей Смолевиччины, внесли свой достойный вклад в освободительную борьбу против гитлеровского засилья уже на территориях европейских государств.

Почетного звания Героя Советского Союза за мужество и отвагу был удостоен уроженец деревни Пелика Виктор Андреевич Тумар. До войны юноша работал на торфопредприятии «Красное Знамя», в армию был призван в 1940 году, в боевых действиях участвовал с первых дней войны. Подвиг, за который был удостоен высокого звания, Виктор Тумар совершил 30 мая 1944 года при освобождении румынского города Яссы. В это время гитлеровцы начали массовое наступление, чтобы прорвать оборону наших войск. Рота автоматчиков под командованием старшего лейтенанта Сергея Степанова прикрывала стык между соседними подразделениями. После артиллерийской и авиационной подготовки на наши окопы ринулись немецкие танки. Но столкнулись с мощным сопротивлением. Два танка, забросанные гранатами, загорелись одновременно. И вражеская атака сорвалась.

Гитлеровцы пошли в обход. Шести танкам удалось прорваться к флангу. Видя смертельную опасность, старший лейтенант Степанов с гранатами в руках встал во весь рост и вышел навстречу танкам. За ним последовали бойцы Тумар, Назаров, Кулешов… Гитлеровцы направили машины в сторону смельчаков. Наши встретили их гранатами. Еще два танка запылали, но другие продолжали двигаться в сторону бесстрашных воинов. Старший лейтенант с последней гранатой бросился под танк. Взрыв – и машина остановилась. Примеру своего командира последовали и солдаты. Рискуя жизнью, воины вывели из строя еще три танка. Не вышел из этого боя и Виктор.

Похоронен Виктор Тумар в городе Яссы. Звание Героя ему было присвоено посмертно. Памятник нашему отважному земляку установлен в поселке Черницкий. Учащиеся Черницкой школы, местные жители свято чтят память о герое. В музее Верхменской школы один из стендов посвящен Виктору Тумару. О его подвиге напоминает и гранитная плита, установленная на Аллее Героев в городе Смолевичи.

Житель деревни Потичево Владимир Александрович Минич прошел через горнило войны с подразделением «катюш» от Орловско-Курской дуги до Берлина. Сразу — рядовым, потом — политруком. Был ранен, горел в огне, познал ужас окружения. Все вынес отважный воин. И дошел до фашистского логова, оставил свой личный автограф на стенах рейхстага. За боевые действия был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы».

Нашему земляку из деревни Домашаны Григорию Михайловичу Асташонку восемнадцать лет исполнилось как раз, когда Смолевиччину освободили от немецких захватчиков. Юношу призвали в армию. После короткой науки боевым действиям направили в пехотный полк, приписанный для десантирования на бронемашинах 254-й танковой дивизии. Почти всю Европу прошел с боями солдат. Участвовал в боях за освобождение Польши. Потом воинская часть была направлена к Берлину. Не доходя до немецкой столицы всего 25 километров, бойцы получили приказ повернуть на Прагу, на помощь чешским патриотам, отражавшим напор гитлеровцев, в основном эсесовцев и власовцев. Чехословакию освободили 25 апреля. В чешской столице солдат встретил День Победы. И еще не знал, что матери его в родное село пришла похоронка. А случилось это, когда в одном из суровых боев от взрыва снаряда воина контузило, засыпало землей. Посчитали его убитым, а он выжил назло всем смертям.

Старшина, командир орудия морской стрелковой бригады Егор Андреевич Дыченков принимал участие в боях в Севастополе, Новороссийске, а дальше – в освободительных боях в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Был трижды ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени. Проживал в Смолевичах, умер в 2003 году.

Смолевичанин Василий Илларионович Ермаков три военных года отслужил в действующей армии. Лейтенант, политрук артиллерийского полка стрелковой дивизии. Принимал участие в освобождении города Яссы и других городов Румынии, воевал за освобождение Венгрии и Чехословакии. Семь раз был контужен. Среди боевых наград воина — медали «За отвагу», «За победу над Германией», ордена Отечественной войны первой и второй степеней.

В освобождении Венгрии и Чехословакии участвовал старший сержант, командир отделения мотострелкового полка Андрей Иосифович Загорулько.

За освобождение Польши воевала старший лейтенант медицинской службы, начальник рентгенотделения военного госпиталя Мария Тимофеевна Зубакина. Была удостоена ряда боевых наград. После войны Мария Тимофеевна многие годы работала главным врачом Смолевичской районной больницы. Кроме лечебной работы в детском отделении больницы, главврач много внимания уделяла вопросам хозяйственной деятельности: в годы ее руководства районным здравоохранением строилась первая очередь нынешней районной больницы.

С боями от Москвы через всю Европу прошел наш земляк, старшина, телеграфист Афанасий Прокофьевич Климов. Среди его боевых наград – медали «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», ордена Красной Звезды и Отечественной войны второй степени.

К сожалению, война без жертв не бывает. И за то, чтобы сегодня и мы, и население государств Европы жили под мирным небом, заплачена дорогая цена. Только при освобождении от фашистской оккупации Польши погибло более шестисот тысяч советских воинов. И среди них – многие уроженцы Смолевиччины.

В польской земле навсегда остались лежать бывшие жители деревни Задомля Федор Тимофеевич Кунцевич, Антон Васильевич Новицкий, Александр Иванович Шимонович, жители деревни Малое Залужье Сергей Кондратьевич Володин, Николай Михайлович Кошель, Александр Яковлевич Полегошко, Константин Устинович Полегошко, Петр Павлович Полегошко.

В боях за освобождение Польши полегли уроженцы деревни Слобода Алексей Иванович Антипов, Игнат Петрович Латушко, Михаил Филиппович Манулевич, Владимир Александрович Савицкий, Михаил Викентьевич Самулевич, Иван Степанович Сорока. Такому скорбному списку не видно конца. Только в боях на территории известного Сувалковского воеводства в Польше погибли сотни и сотни уроженцев нашего района.

За свободу Чехословакии отдали жизни Федор Николаевич Шимонович из Задомли, Михаил Корнеевич Бурко из села Липники и многие другие.

Светлая всем им память, низкий поклон их подвигу, глубокая благодарность за 75 мирных лет.

Э.ПОТАПЧИК.