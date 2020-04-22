ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МАРТ пояснил формирование цен на социально значимые товары

22.04.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли пояснило формирование цен на социально значимые товары после введения госрегулирования постановлением от 15 апреля 2020 года №30, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МАРТ.

МАРТ пояснил формирование цен на социально значимые товары

Действие установленных по укрупненным позициям социально значимых товаров предельных торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) распространяется на определенные виды продукции.

Уточняется, что госрегулирование цен не распространяется на свежий картофель, столовую свеклу и морковь откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты или сетчатую тару с применением клипсатора. В то же время постановление распространяется на пастеризованное коровье молоко, кефир, сметану, творог любой жирности в любой упаковке без добавок, черный байховый весовой и фасованный чай без вкусовых добавок, кофе весовой и фасованный без добавок.

При приобретении товаров у производителей (импортеров) по отпускным ценам, сформированным без учета расходов по доставке товара по территории Беларуси, юрлица или индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, могут суммировать к отпускным ценам фактически понесенные расходы по доставке.

Цены должны округляться таким образом, чтобы рентабельность реализованной продукции, надбавка импортера, торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) не превышали их предельного уровня, установленного постановлением №30.

Для соблюдения размеров торговых надбавок, установленных постановлением №30, производителям, импортерам, субъектам, занимающимся оптовой торговлей, рекомендуется указывать в товарно-транспортных накладных и товарных накладных информацию о формировании цены на товары (отпускная цена, оптовая надбавка (скидка), др.).

МАРТ пояснил формирование цен на социально значимые товары

При принятии решения об изменении цен на социально значимые товары МАРТ рекомендует учитывать прогнозный параметр базовой инфляции на 2020 год (не более 4%).

Как сообщалось, постановлением МАРТ №30 введено госрегулирование цен на отдельные социально значимые товары. Это свежая рыба (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки, куриные яйца, мясные и рыбные консервы, молоко сухое и коровье пастеризованное, кефир, сметана, творог, питьевая вода, мыло твердое и хозяйственное, спички, прокладки, подгузники, туалетная бумага и др. Постановление действует в течение 90 дней.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Министерство антимонопольного регулирования и торговли пояснило формирование цен на социально значимые товары после введения госрегулирования...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нина Белич поделилась историей своей жизни до и после чернобыльской аварии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика