Поддержка. Компания Amigo подвела итоги – продолжение

Источник материала: Слуцк Город





В настоящее время в Слуцке компания Amigo (ООО «СлуцкОблГарант») предоставляет услуги доступа в Интернет во всех многоквартирных кварталах города на основе технологии Ethernet – надежное кабельное подключение интернета.

В отличие от него, беспроводное подключение интернета очень восприимчиво к помехам, которые значительно снижают качество предоставляемых услуг. Соединение по кабелю почти всегда быстрее, чем беспроводное. В то же время, как только все настроено, вы также можете дополнительно получить доступ к интернету с любого устройства по технологии wi-fi в непосредственной близости от маршрутизатора. Проводная сеть полностью изолирована. Для подключения к ней необходимо иметь физический доступ к маршрутизатору, что повышает безопасность предоставления услуги, и гарантирует качество. Компания Amigo рассматривает данную технологию как оптимальное решение для удовлетворения растущих потребностей своих абонентов в современных высокоскоростных телекоммуникационных сервисах.

Amigo придерживается концепции Double Play, предоставляя абонентам полный спектр Интернет-услуг для дома. Пакетные предложения включают полный комплект услуг и оборудования, чтобы обеспечить пользователя всеми современными цифровыми услугами: домашний интернет и домашнее цифровое телевидение, необходимое оборудование (приставка и Wi-Fi-роутер). Подключаясь на пакет, кроме телевидения абонент имеет возможность пользоваться интернетом, и оплачивать обе услуги по одному счету. В зависимости от потребностей и привычек наших абонентов, мы разработали пакетные предложения для любого стиля и образа жизни. Если Вы активны, не сидите на месте и предпочитаете живое общение – для Вас идеально подойдут пакеты Amigo S или Amigo М, если Вам часто приходится работать дома с компьютером, вечерами Вы и Ваши дети предпочитаете смотреть киноновинки – выбирайте Amigo L, для киноманов и геймеров оптимальное решение – пакет с высокоскоростным интернетом Amigo XL. Однако, какой бы пакет вы не выбрали – знайте, скорость интернета ночью возрастает до 100 мбит/сек.





Весь год компания работала над расширением контента для цифрового ТВ. В этом году по запросам наших абонентов было добавлено около 20 специализированных каналов спортивной и кино-тематики, были дополнены группы детских и развлекательных каналов. Стоит отметить, что сейчас более 20 каналов предоставляются в высоком разрешении - FullHD качестве (разрешение 1920×1080 точек), что особенно важно для абонентов – обладателей телевизоров с диагональю от 32 дюймов.

Для того, чтобы всегда первыми узнавать о предоставляемых услугах, новых возможностях, предоставляемых абонентам, актуальных предложениях и жизни компании – заходите на сайт Amigo.by , звоните в наш контакт-центр, присоединяйтесь к нам в социальных сетях: вконтакте, одноклассники, facebook, instagram.

Сейчас у нас действуют скидки на тарифы до 50%.

Будем рады видеть Вас в числе своих абонентов!