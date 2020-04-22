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Отопительный сезон в Брестской области планируют завершить до конца апреля

22.04.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в связи с повышением температуры наружного воздуха планируется до конца апреля завершить отопительный сезон, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук.

Отопительный сезон в Брестской области планируют завершить до конца апреля

По словам гендиректора, отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. С начала апреля из-за нестабильности температуры наружного воздуха жилфонд переведен в режим протапливания. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Брестской области потеплеет. "Среднесуточная температура 21 апреля составила 8-9 градусов. Если она будет такой или выше в течение трех дней, будем принимать решение об окончании отопительного периода", - сказал Александр Максимчук.

В Брестской области централизованное теплоснабжение налажено примерно в 5,3 тыс. жилых домов. К слову, в 2019 году отопительный сезон в юго-западном регионе страны завершился 12 апреля.

Уже в начале мая коммунальники намерены начать подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. В частности, три котельных будут реконструированы и переведены на местные виды топлива - в агрогородке Дивин Кобринского района, рабочем поселке Речица и Давид-Городке Столинского района. Необходимо переложить 92 км теплосетей (в области уже более 76% от общей протяженности труб заменены на предизолированные), 34,4 км водопроводных труб, а также 16,3 км - канализационных.

Александр Максимчук добавил, что принято решение не проводить в мае плановые отключения горячей воды. Работы будут перенесены на более поздний срок.

 
 
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  В Брестской области в связи с повышением температуры наружного воздуха планируется до конца апреля завершить отопительный сезон, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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