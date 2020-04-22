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Определены лучшие предприятия в охране труда в Бресте

22.04.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском горисполкоме состоялось подведение итогов ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда за 2019 год. Победителям в шести номинациях первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук вручил грамоты.

Определены лучшие предприятия в охране труда в Бресте


(Отметим, что это мероприятие, как и все, проводимые горисполкомом, проходило с соблюдением рекомендаций Минздрава: ограничение числа участников, социальное дистанцирование, использование антисептиков.)

Определены лучшие предприятия в охране труда в Бресте


Смотр-конкурс проводится ежегодно, порядок его проведения и критерии оценки утверждены решением горисполкома. Победители определяются в нескольких номинациях. В этом конкурсе участвовало около 120 организаций производственной и непроизводственной сферы.

Перед объявлением победителей, Вадим Кравчук отметил важность охраны труда: «Самой высокой ценностью для нас всегда является человек, его жизнь и здоровье. Ни размер заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия, ни ценность производимого продукта не могут служить основанием для пренебрежения правилами безопасности и оправданием существующих угроз жизни или здоровью работников».

Определены лучшие предприятия в охране труда в Бресте


Вместе с тем, первый зампред отметил, что потери от нарушений трудовой дисциплины и потери здоровья «съедают» весомый процент от местного валового продукта.

Для обеспечения охраны труда мы работаем по нескольким направлениям. В Бресте работает городская комиссия для проверки знаний по вопросам охраны труда. Это предусмотрено решением горисполкома. Введение общегородской экзаменовки работников, отвечающих в организациях за охрану труда, является новой формой работы по профилактике производственного травматизма. В прошлом году проверены порядка тысячи должностных лиц, ответственных за охрану труда. Помимо теории, проверялось практическое выполнение требований.

Определены лучшие предприятия в охране труда в Бресте


Достаточно активно работают в Бресте мобильные группы, выезжающие на предприятия и стройка. Как отметил Вадим Кравчук, в течение каждого квартала проверяется около 60 субъектов хозяйствования разной формы собственности. Проверки выявляют до 25 нарушений у проверяемых предприятий.

Определены лучшие предприятия в охране труда в Бресте


«Проблема актуальна. К сожалению, несчастные случаи все еще происходят на производстве. Главная цель — достигнуть нулевого травматизма, сохранить жизни и здоровье людей. Анализ показывает, что основные причины смертельного и тяжелого травматизма — нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда, а также неисполнение своих служебных обязанностей ответственных работников. Причем большинство несчастных случаев происходят по вине самих пострадавших», — отметил Вадим Кравчук.

Определены лучшие предприятия в охране труда в Бресте


Награды были вручены руководителям предприятий. Их получили:

Победитель среди организаций непроизводственной сферы с численностью работающих до 100 человек: Государственное учреждение образования «Ясли-сад №20 г.Бреста», заведующая — Децук Марина Анатольевна

Победитель среди организаций непроизводственной сферы деятельности с численностью от 101 до 500 человек работающих: Коммунальное унитарное предприятие «Физкультурно-оздоровительная служба», директор — Богданович Сергей Александрович.

Победитель среди организаций непроизводственной сферы деятельности с численностью свыше 500 человек работающих: Учреждение здравоохранения «Брестская центральная городская больница», главный врач — Величко Олег Иванович.

Победитель среди организаций производственной сферы с численностью работающих до 100 человек: Открытое акционерное общество «Спецавтоматика», директор — Тарасевич Валентин Михайлович.

Победитель среди организаций производственной сферы с численностью от 101 до 500 человек работающих: Производственное унитарное предприятие «Брествторчермет», директор — Бирючев Григорий Викторович.

Победитель среди организаций производственная сфера с численностью свыше 500 человек работающих: Коммунальное унитарное производственностроительное предприятие «Брестжилстрой», генеральный директор — Романюк Александр Иванович.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестском горисполкоме состоялось подведение итогов ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда за 2019 год....
 
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