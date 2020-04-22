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Правительство утвердило генплан Пинска

22.04.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Совет Министров утвердил генеральный план Пинска. Соответствующее решение закреплено постановлением от 21 апреля 2020 года №247, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Правительство утвердило генплан Пинска

Генеральный план разработан УП "БелНИИПградостроитества" и предусматривает стратегию развития города до 2025 года. Брестскому облисполкому и Пинскому горисполкому поручено обеспечить его реализацию.

Как отметили в пресс-службе, основные цели генплана - обеспечить устойчивое развитие и определить назначение территорий города исходя из социальных, экономических и экологических факторов, направленных на повышение качества городской среды, сохранение и регенерацию историко-культурного наследия, на развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и учет интересов горожан.

Документ принят в соответствии с законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" и вступает в силу после его официального опубликования.

Постановление Совета Министров от 31 декабря 2006 года №1794 "Об утверждении генерального плана города Пинска" признано утратившим силу.

 
 
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  Совет Министров утвердил генеральный план Пинска. Соответствующее решение закреплено постановлением от 21 апреля 2020 года №247, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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