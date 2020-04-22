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Не было печали... Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Ивановской области РФ из-за оспы

22.04.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Ивановской области России из-за оспы. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Не было печали... Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Ивановской области РФ из-за оспы

По информации Международного эпизоотического бюро, в Ивановской области зарегистрированы случаи заболевания оспой овец и коз. В связи с этим с 22 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона убойных, племенных и пользовательских овец и коз, восприимчивых диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (овцы, козы, ламы, туры, муфлоны, козероги, косули), молока и молочной продукции от этих животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха и др.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этого региона.

В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода информируют о необходимости дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты животноводческих объектов всех форм собственности.

Оспа овец и коз - высококонтагиозная особо опасная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и образованием в эпителии кожи и слизистых оболочек папулезно-пустулезных поражений. Оспой болеют овцы всех возрастов и пород, особенно тонкорунные. В естественных условиях овцы чаще заражаются при контакте здоровых животных с больными. Среди коз наиболее восприимчивы к заболеванию животные молочных и тонкорунных пород. Если при доброкачественной форме оспы летальность не превышает 2-3%, то при сливной и геморрагической она достигает 100%.

 
 
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  Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Ивановской области России из-за оспы. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и...
 
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