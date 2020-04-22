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В Оршанском районе тракторист нашёл на поле 46 мин

22.04.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Оршанском районе тракторист обнаружил мины.    

По информации УВД Витебского облисполкома, арсенал нашли на поле во время вспашки 21 апреля. Подозрительные предметы, торчащие из земли возле деревни Смольяны, обнаружил работник местного сельхозпредприятия.   

Мужчина сообщил о находке в сельсовет, откуда информацию передали в милицию.    

В Оршанском районе тракторист нашёл на поле 46 мин
Фото: УВД Витебского облисполкома  

Были обнаружены 46 минометных мин калибра 81 мм и артиллерийский взрыватель периода Великой Отечественной войны.   

Боеприпасы были обезврежены группой разминирования в/ч 5524 ВВ МВД.   

Житель Жлобинского района копал яму и нашел боеприпасы (читать далее).    

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Новости Беларуси. В Оршанском районе тракторист обнаружил мины.     По информации УВД Витебского облисполкома, арсенал нашли на поле во время вспашки 21 апреля....
 
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