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В Оршанском районе тракторист нашёл на поле 46 мин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Оршанском районе тракторист обнаружил мины.
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Мужчина сообщил о находке в сельсовет, откуда информацию передали в милицию.
Были обнаружены 46 минометных мин калибра 81 мм и артиллерийский взрыватель периода Великой Отечественной войны.
Боеприпасы были обезврежены группой разминирования в/ч 5524 ВВ МВД.
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Новости Беларуси. В Оршанском районе тракторист обнаружил мины. По информации УВД Витебского облисполкома, арсенал нашли на поле во время вспашки 21 апреля....
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