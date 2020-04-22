Россия и Беларусь договорились о поставках гречки и риса

Источник материала: Ежедневник

Из России в Беларусь в ближайшее время поставят 7 тыс. тонн гречихи и почти 2 тыс. тонн риса, заявила в эфире телеканала «Россия-24» вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Ранее Лукашенко поручил увеличить производство гречихи в республике в связи с якобы появившимися сложностями с поставками гречневой крупы из России.

"Наши партнеры выразили заинтересованность в поставках 7 тыс. тонн гречихи и почти 2 тыс. тонн риса. Учитывая масштабы российского производства и наших внутренних запасов гречки, мы согласовали такие поставки для наших белорусских партнеров", - сказала она, пояснив, что договоренность была достигнута 13 апреля в ходе телефонного разговора председателя правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.

Как сообщила российский вице-премьер, по итогам переговоров отечественные производители и фитосанитарная служба вступили в переговоры с белорусской стороной и 15 апреля сельхозтоваропроизводители Алтайского края отгрузили белорусской стороне 538 тонн гречки, передает ТАСС.

"Всего по состоянию на сегодняшний день в Беларусь уже поставлено 2756 тонн российской гречки", - добавила она.