Домрачева выбрала самую яркую победу в карьере

Ею бывшая биатлонистка считает первое место в пасьюте на чемпионате мира-2012 в немецком Рупольдинге.





Эта золото стало первым в карьере белоруски на ЧМ. И, как говорится в подписи к видео, положило начало "длинной серии золотых медалей".









Напомним, в той гонке Домрачева взяла свою первое золото в карьере, обогнав немку Магдалену Нойнер на 25 секунд.





Летом 2018 года Домрачева объявила о завершении карьеры.







