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Домрачева выбрала самую яркую победу в карьере

22.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала о самой яркой победе в карьере.

Ею бывшая биатлонистка считает первое место в пасьюте на чемпионате мира-2012 в немецком Рупольдинге.

Эта золото стало первым в карьере белоруски на ЧМ. И, как говорится в подписи к видео, положило начало "длинной серии золотых медалей".


Напомним, в той гонке Домрачева взяла свою первое золото в карьере, обогнав немку Магдалену Нойнер на 25 секунд.

Летом 2018 года Домрачева объявила о завершении карьеры.
 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала о самой яркой победе в карьере.
 
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