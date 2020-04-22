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Домрачева выбрала самую яркую победу в карьере
Источник материала: Партизан
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала о самой яркой победе в карьере.
Ею бывшая биатлонистка считает первое место в пасьюте на чемпионате мира-2012 в немецком Рупольдинге.
Эта золото стало первым в карьере белоруски на ЧМ. И, как говорится в подписи к видео, положило начало "длинной серии золотых медалей".
Напомним, в той гонке Домрачева взяла свою первое золото в карьере, обогнав немку Магдалену Нойнер на 25 секунд.
Летом 2018 года Домрачева объявила о завершении карьеры.
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала о самой яркой победе в карьере.
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