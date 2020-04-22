Если села батарейка...

Источник материала: Ивьевский край

Мы живем в мире, немыслимом без батареек, они прочно вошли в наш быт. Для функционирования бытовой электроники, детских электронных игрушек, портативных бытовых приборов нужны батарейки.





По окончании службы маленький источник питания отправляется в мусорное ведро, мусоропровод. Дальше с помощью мусоровоза батарея перемещается на свалку. Идет время, батарея начинает разлагаться, выделяя вредные вещества.

Батарейки наносят огромный вред экологии и человеку. По статистике, одна семья ежегодно выбрасывает до 500 грамм использованных элементов питания. Ученые утверждают: одна батарейка загрязняет 20 м.кв. земли, до 400 литров воды. Отравленная почва не позволяет растениям жить и обогащать нашу планету кислородом. Она становится бесплодной. Подобный урон земле приходится ликвидировать десятилетиями.

Вред для человека несут тяжелые металлы, которые содержатся в батарейках: свинец повреждает мочеполовую систему (почки), также страдают кости и нервная ткань; кадмий выводит из строя легкие и наносит некоторый ущерб почкам; ртуть поражает буквально каждый орган; цинк с никелем ведут к мозговым нарушениям и разрушают поджелудочную железу

Выброшенная в мусорное ведро батарейка - это мина отложенного действия. Как только она начнет разлагаться, мир получит новую порцию яда. Поэтому выброшенные в мусорное ведро источники энергии не к чему хорошему не приведут.

В Ивьевской средней школе вот уже второй год проводится экологическая акция "Батарейка", приуроченная ко Дню Земли. В ходе акции лекторские группы познакомили учащихся с причинами, по которым батарейки необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора. Каждый класс получил информационный буклет "ОТХОДЫ: как и куда правильно выбросить", разработанный МОО "Экопартнерство".В период с 01.01.2020 - 01.04.2020г. был дан старт непосредственному сбору использованных батареек.

Учащиеся, родители, учителя стали активными участниками акции, благодаря этому было собрано около 80 кг батареек. Самое большое количество отработанных элементов питания собрали ребята из 1 "Б", 2 "А",3 "А", "Б", 5 "А", 6"А","В","Г",7 "А",8 "В" классов, которые сдали от 2 до 20 кг батареек. Кстати, в прошлом году учащимися нашего учреждения образования было собрано 160 кг батареек.

В канун Дня Земли хочется обратиться ко всем жителям нашего района: не выбрасывайте использованные батарейки в мусорные ведра, баки, контейнеры. Если соблюдать все необходимые меры безопасности, то плачевных последствий можно избежать. И все опасности от использованных батареек можно свести к минимуму.

В. Станевич , В. ЕДКО,

учащиеся 8 "Б"

класса Ивьевской средней школы.